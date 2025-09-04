Amigos presenteiam estudante que teve bicicleta roubada duas vezes em Fortaleza

Um grupo de amigos se mobilizou para presentear o estudante de Educação Física Lucas Abreu, de 21 anos, após ele ter a bicicleta, seu principal meio de transporte, roubada duas vezes em Fortaleza. O momento foi registrado em vídeo e emocionou quem estava presente.

Em junho deste ano, Lucas teve a bicicleta furtada dentro de casa. O veículo era fundamental para sua rotina, já que o estudante percorria cerca de 20 km por dia para chegar aos estágios e trabalhos, além de utilizá-la como uma forma de prática de atividade física. Pouco tempo depois, ele conseguiu comprar uma nova bicicleta e retomou sua rotina.

No entanto, no dia 28 de agosto, enquanto voltava do trabalho à noite, Lucas foi abordado por dois homens e teve o veículo levado novamente. A bicicleta ainda não estava totalmente quitada. O episódio abalou o jovem, que chegou a questionar sua fé. Católico, ele disse ter vivido dias difíceis após o assalto.

A reviravolta aconteceu na última terça-feira (2), quando os amigos decidiram surpreendê-lo. Eles o chamaram para um encontro na casa de uma colega, mas, ao chegar, Lucas encontrou o grupo reunido com uma bicicleta comprada especialmente para ele.

Emoção

Antes de entregar o presente, os amigos leram um texto que dizia:

Não dava para ver você passando por essa situação sem fazer nada (…). Esta bicicleta é um instrumento para o seu trabalho, mas também é um gesto de amizade, união e fé. Queremos que você se lembre de que não está sozinho.

Surpreso, Lucas afirmou que não esperava pelo gesto e ficou ainda mais emocionado ao perceber que o modelo escolhido era igual ao que havia perdido.

