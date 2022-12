O que abre e fecha no feriado de 1° de janeiro em Fortaleza

Dando início ao novo ano, este domingo (1º) é marcado pela celebração do Dia da Confraternização Universal. A data, que é feriado nacional, modifica o esquema de funcionamento dos estabelecimentos.

Em Fortaleza, por exemplo, postos de combustível e farmácias devem funcionar normalmente. Ao contrário dos supermercados, que não abrirão.

O QUE ABRE E FECHA NESTE DOMINGO (1º)

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados não funcionarão neste domingo.

Bares e restaurantes

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE) informou que o funcionamento dos estabelecimentos será facultativo.

Lotéricas

As lotéricas não deverão abrir as portas, conforme relatado pelo Sindicato das Empresas Lotéricas Similares do Ceará (Sindiloce).

Postos de combustível

Os postos de combustível funcionam normalmente, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Bancos

As agências bancárias já não abrem aos domingos e, portanto, não funcionarão.

Correios

Agências: não abrirão. O atendimento será retomado na segunda-feira (2)

Canais de atendimento automatizados: funcionam normalmente.

Central de Atendimento dos Correios (CAC): não funciona, com atendimento voltando na segunda-feira.

Centros de distribuição: os equipamentos não abrem aos domingos, e, por isso, não funcionarão.

Farmácias

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE), as farmácias e drogarias deverão funcionar normalmente, mas cada estabelecimento estará sujeito à própria escala.

Lojas

As lojas de rua não abrirão no domingo, conforme informado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza).

Unidades de Saúde

UPAs: Realizando atendimentos de urgência e emergência, as 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza permanecerão abertas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Locais de vacinação: A vacinação contra a Covid-19 será pausada neste domingo. Ela será retomada na segunda-feira.

Ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a frota do dia 1° de janeiro será a mesma de um domingo normal, recebendo reforço apenas nas linhas que dirigem-se às praias.

Enel

Equipes operacionais: realizarão atendimento normal.

Central de relacionamento: funcionamento normal.

Lojas de atendimento: não abrirão, mas retornam na segunda.

Shoppings

Shopping Benfica

Lojas, quiosques e praça de alimentação: não funcionarão.

Cinema: Bilheteria aberta a partir das 14h15.

Estacionamento: em serviço das 13h às 23h.

Shopping Del Paseo

Não funcionará.

Shopping Rio Mar:

Lojas e quiosques: fechados.

Operações de lazer e alimentação: funcionamento facultativo.

RioMar Online: em serviço das 12h às 21h.

North Shopping Jóquei, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e Shopping Via Sul

Lojas e quiosques: não abrirão.

Praça de alimentação: funcionamento facultativo, das 11h às 22h.

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques: não funcionarão.

Praça de alimentação: funcionamento facultativo.

Restaurantes: funcionam das 11h30 às 23h.

Centro Fashion

Não abrirá.

*Esta matéria será atualizada conforme informações de outros órgãos e estabelecimentos sejam recebidas.