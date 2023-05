53 cidades do CE estão em 'perigo potencial de chuvas' e ventos fortes; veja lista

O Ceará tem 53 cidades inclusas do mapa de “perigo potencial” para chuvas intensas até a manhã de sexta-feira (19), de acordo com o monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para essas localidades, a previsão aponta precipitações de até 50 milímetros (mm) por dia e ventos intensos de 60 km/h.

Os municípios, localizados no Litoral Norte, Serra de Ibiapaba e Sertão de Sobral, podem registrar entre 20 mm e 30 mm por hora, mas há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores ou alagamentos, por exemplo, como acrescenta o Inmet.

Estão dentro do aviso emitido pelo Inmet cidades como Camocim, Itarema, Jijoca de Jericoacoara e Ubajara.

Confira a lista completa:

Acaraú Alcântaras Amontada Ararendá Barroquinha Bela Cruz Camocim Cariré Carnaubal Catunda Chaval Coreaú Crateús Croatá Cruz Forquilha Frecheirinha Graça Granja Groaíras Guaraciaba do Norte Hidrolândia Ibiapina Ipaporanga Ipu Ipueiras Irauçuba Itarema Jijoca de Jericoacoara Marco Martinópole Massapê Meruoca Miraíma Moraújo Morrinhos Mucambo Nova Russas Pacujá Pires Ferreira Poranga Reriutaba Santana do Acaraú Santa Quitéria São Benedito Senador Sá Sobral Tamboril Tianguá Ubajara Uruoca Varjota Viçosa do Ceará

Menos chuvas

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) descreve que o início da segunda quinzena do mês de maio deve apresentar condições para chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Previsão do tempo

Quinta-feira (18): Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Litoral do Pecém, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Litoral do Pecém, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada. Sexta-feira (19): Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva. Sábado (20): Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Cariri. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

As chuvas no Ceará acontecem devido ao efeito da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas entre fevereiro e maio. Nesse momento, o sistema se encontra afastado da costa do Estado.

