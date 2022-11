2ª edição do Projeto Elas estimula empreendedorismo feminino com campanha e evento

À frente de mais de 10 milhões de negócios no Brasil, segundo estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), as mulheres representam 34% dos donos de negócio no país. Os dados são referentes ao 4º trimestre de 2021 e foram compilados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnadc).

Com o mote de estimular a independência feminina e valorizar as oportunidades proporcionadas pelo empreendedorismo, o Projeto Elas, realizado pelo Sistema Verdes Mares (SVM), chega à sua 2ª edição. Neste ano, o tema será “superação, empoderamento e autonomia”.

Uma das principais ações da edição 2022 do projeto será a feira Mulher em Foco, programada para o dia 11 de dezembro, no estacionamento da Areninha Murilão, no bairro Messejana. Na ocasião, as expositoras apresentarão seus trabalhos de gastronomia, moda e artesanato para os visitantes, como forma de estimular o empreendedorismo feminino local. O evento é gratuito e será das 16h às 20 horas.

“Nesta edição, queremos reforçar a potência feminina em diversos segmentos, como o notável crescimento do empreendedorismo feminino no país”, explica Rayana Gadelha, Coordenadora de Projetos do Sistema Verdes Mares. “De forma prática, vamos reforçar e promover esse empreendedorismo com a realização da Feira Mulher em Foco, com 100% de expositoras mulheres, além de apresentações artísticas também femininas”, completa.

A programação da feira também contará com espaço para iniciativas sociais como o Programa Nossas Guerreiras, realizado pela Prefeitura de Fortaleza, que estimula o empreendedorismo feminino por meio da concessão de crédito orientado. Apresentações especiais no palco A Voz é Delas, como o Batuque de Mulheres, o Samba da Mica e uma roda de capoeira feminina também farão parte das atrações da ocasião.

A campanha do Projeto Elas estará presente em todos os veículos do SVM, com informações sobre a força do empreendedorismo, a importância de romper os ciclos de violência e a crescente ocupação feminina em espaços de destaque. Além disso, publicações sobre os temas serão realizadas no portal do Diário do Nordeste.

Serviço

Feira Mulher em Foco

Data: 11/12, das 16h às 20 horas.

Entrada gratuita

