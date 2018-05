Gol amplia de oito para 22 decolagens; salto de 175%

01:00 · 04.05.2018

A Gol aumentou de oito para 22 decolagens de Fortaleza entre a última quarta-feira (2) e ontem (3), dia do início da operação do hub na Capital. O número representa um incremento de 175% na quantidade de decolagens da companhia. O resultado já sinaliza dessa forma uma considerável presença da Gol no Aeroporto Pinto Martins.

Os voos da Gol se concentram em dois blocos de conexão, um pela manhã e outro pela noite, com o objetivo de conectar aos voos da Air France-KLM para Paris e Amsterdã, e as futuras operações da Gol para Orlando e Miami, nos Estados Unidos.

A companhia reorganizou a malha e ampliou em 35% a oferta atual para as conexões provenientes de Manaus, Belém, Natal, Recife e Salvador. Além dessas cidades, a capital do Maranhão, São Luís, também terá voos diretos a Fortaleza a partir do dia 4 de maio, quando será iniciada ainda uma terceira frequência a Recife.

Os voos já estão à venda no site da companhia. A operação a São Luís iniciará com quatro frequências semanais, operando às segundas, quintas, sextas e sábados. Em outubro, um mês antes do início dos voos diários da Gol a Orlando e Miami, nos Estados Unidos, a partir de 4 de novembro, a rota vai chegar a ter seis frequências semanais, com operações todos os dias à exceção dos domingos.

O voo está previsto para sair de São Luís às 4h10 e pousar em Fortaleza às 5h25, se encaixando com significativa antecedência no banco de conexões da manhã, que servirá para abastecer e distribuir as rotas a Orlando e Miami, programadas para as 8h35. O voo de retorno, entretanto, previsto para decolar de Fortaleza às 0h45 e chegar a São Luís às 2h, não se encaixa bem em nenhum dos bancos de conexão do hub cearense.

Argentina

A Gol anunciou nesta semana novos voos entre Fortaleza e Argentina com previsão de início no segundo semestre de 2018. A companhia solicitou autorização para ampliar as frequências de operações entre Fortaleza e Buenos Aires e também iniciar duas rotas inéditas decolando da capital cearense, com voos diretos para Córdoba e Rosário.

"A Gol sempre estuda diversas opções de destinos e voos para fortalecer a malha aérea da companhia. Disponibilizar mais voos para a Argentina faz parte da nossa estratégia de internacionalização e a continuidade do investimento da Gol em Fortaleza, como hub da companhia. Hoje já somos a empresa brasileira que mais oferece voos entre os países e também pioneira na oferta entre o nordeste brasileiro e a Argentina", afirma Celso Ferrer, vice-presidente de Planejamento da Gol.

Com as novas operações, a companhia terá seis voos diretos semanalmente decolando da capital cearense com destino à Argentina. Os voos para Buenos Aires passam de uma frequência semanal para quatro; já as novas rotas para Rosário e Córdoba terão uma opção de voo cada. Com isso, a Gol expande as oportunidades de viagens, tanto para os Clientes argentinos que podem aproveitar as belas praias do nordeste, como para os passageiros que embarcam nas cidades que compõem o hub.

As operações de Buenos Aires estão estruturadas para oferecer conexões rápidas e eficiente com as capitais do Norte e Nordeste e Europa, com os voos das parceiras estratégicas tanto da Air France quanto da KLM.

Neste momento, a companhia aguarda a autorização dos órgãos reguladores argentinos para iniciar a venda dos bilhetes. Os voos serão operados com aeronaves Boeing 737-800.