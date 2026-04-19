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Bolão de Fortaleza ganha R$ 221 mil na Mega-Sena

Aposta vencedora acertou 5 números sorteados no concurso 2998.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Volante da Mega-Sena.
Legenda: Jogo foi feito na lotérica Sorte Mais Brasil.
Foto: Thiago Gadelha / SVM
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Um bolão de Fortaleza acertou cinco dezenas do concurso 2998 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (18), e levou o prêmio de R$ 221.025,60

A aposta vencedora será dividida entre 30 cotas do bolão, com cerca de R$ 7.367,00 para cada participante. Os números sorteados foram 31 - 58 - 28 - 18 - 52 - 15.

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 70 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (23). 

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Outras apostas premiadas

Além do bolão de Fortaleza, o concurso também distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.

  • Quina (5 acertos): 48 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 55.256,40;
  • Quadra (4 acertos): 3.695 apostas vencedoras, com prêmio de R$1.183,20 para cada

Entre os premiados na faixa da quadra, há apostas registradas em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (CE) e outros municípios do país

 

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Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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