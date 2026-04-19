Bolão de Fortaleza ganha R$ 221 mil na Mega-Sena

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Um bolão de Fortaleza acertou cinco dezenas do concurso 2998 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (18), e levou o prêmio de R$ 221.025,60.

A aposta vencedora será dividida entre 30 cotas do bolão, com cerca de R$ 7.367,00 para cada participante. Os números sorteados foram 31 - 58 - 28 - 18 - 52 - 15.

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 70 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (23).

Veja também Negócios Confira o resultado da Quina, concurso 7005, deste sábado (18/04); prêmio é de R$ 27,0 milhões Negócios Veja o Resultado da Mega-Sena 2998 deste sábado (18/04); prêmio é de R$ 60,0 milhões

Outras apostas premiadas

Além do bolão de Fortaleza, o concurso também distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.

Quina (5 acertos): 48 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 55.256,40;

Quadra (4 acertos): 3.695 apostas vencedoras, com prêmio de R$1.183,20 para cada

Entre os premiados na faixa da quadra, há apostas registradas em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (CE) e outros municípios do país

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.