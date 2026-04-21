Feriado de Tiradentes muda sorteios das loterias Caixa

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21), altera o calendário de sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal. Devido à data, todos os jogos previstos para este dia foram adiados, sendo remarcados conforme o cronograma semanal em que ocorrem.

Confira os concursos afetados e a data do próximo sorteio de cada:

Mega-Sena: concurso 2.999 será na quinta-feira (23);

Lotofácil: concurso 3.667 será na quarta-feira (22);

Quina: concurso 7.007 será na quarta-feira (22);

Timemania: concurso 2.383 será na quinta-feira (23);

Dia de Sorte: concurso 1.204 será na quinta-feira (23).

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Do grupo, a Mega-Sena é a com o maior prêmio acumulado, podendo pagar cerca de R$ 70 milhões no próximo sorteio. A Quina também está com um valor expressivo: R$ 32 milhões.

Para apostar nessas e em outras loterias da Caixa, é possível tentar a sorte tanto presencialmente, em casas lotéricas, quanto virtualmente, por meio do site das Loterias Caixa. Clientes do banco ainda têm a opção de jogar por meio do Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, de segunda a sábado, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.