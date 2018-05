Aeroporto tem 13% mais estrangeiros

01:00 · 04.05.2018

Promoção do País no exterior foi apontado por ministro como motivo da maior movimentação

O turismo no Brasil continua sendo destaque na economia. Nos três primeiros meses de 2018, o crescimento acumulado na movimentação de passageiros do setor aéreo brasileiro chegou de 3,71%. E em Fortaleza não foi diferente. O Aeroporto da Capital teve crescimento de 13% no fluxo internacional, segundo pesquisa divulgada ontem

No País, os embarques e desembarques domésticos e internacionais somados representam quase dois milhões a mais de passageiros, de janeiro a março deste ano, em relação ao 1º trimestre de 2017. No total, foram 53,3 milhões transportados no trimestre contra 51,4 milhões no ano passado. Para o ministro do Turismo, Vinícius Lummertz, o mercado ganha com mais brasileiros viajando e a economia do turismo cresce com entrada de turistas do exterior. "A promoção do Brasil lá fora e ações positivas, como a facilitação de visto eletrônico para mercados estratégicos resultaram no aumento de passageiros vindos do exterior", destaca.

Variações positivas

Dados do Ministério dos Transportes, mostram que fevereiro foi o mês com melhor desempenho e a maior variação positiva do trimestre: 5,55%. A alta de janeiro foi de 3,96% e a de março ficou em 1,76%, na comparação com o ano passado. O crescimento do mercado doméstico no período foi de 3%. Já o fluxo de viajantes estrangeiros foi ainda mais positivo, de 14%. O levantamento tomou por base os 15 aeroportos brasileiros mais movimentados e mostra que a maior variação positiva de passageiros domésticos foi no aeroporto de Recife, com 13,1%; passando de 1,75 milhão de embarques e desembarques para 1,96 milhão. Em Guarulhos (SP), o maior do País, o crescimento foi de 11,0%, passando de 5,72 milhões para 6,34 milhões de passageiros. O aeroporto de Belo Horizonte, em Confins (MG), teve um aumento de 3,9% no fluxo doméstico e disparou na movimentação de estrangeiros com um crescimento de 111,6% no trimestre, em relação ao ano passado. Foram cerca de 160,3 mil viajantes internacionais embarcados e desembarcados, contra 75,7 mil registrados em 2017.

