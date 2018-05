Aeroporto ainda acomoda mais voos

01:00 · 04.05.2018

Mesmo com uma ampliação significativa do número de aeronaves que pousam e decolam do Aeroporto de Fortaleza, ainda há espaço para que mais operações sejam realizadas no terminal antes da conclusão da ampliação. A informação é de Sabine Trenk, vice-presidente de Operações e Desenvolvimento de Negócios da Fraport Brasil.

Ao Diário do Nordeste, a executiva afirmou que a capacidade do aeroporto não depende só da infraestrutura, mas também dos processos que são realizados. "Temos muitas pessoas no nosso time com anos de experiência no setor e que sabem muito bem o que é necessário para fazer com que esses processos, como check in, imigração, em como tornar isso mais eficiente", pontua.

"Nós temos sim a possibilidade de acomodar mais passageiros. Claro que seria melhor se tivéssemos a nova infraestrutura, com melhores amenidades e suporte ao tráfego", ressalta.

Para lidar com os voos do hub, Trenk destaca que foram revistas todas as ações de processamento de passageiros no Aeroporto. "Temos todos esses voos em uma pequena janela de tempo e isso causa um pouco de estresse na operação, mas positivo. Fizemos alguns ajustes e temos confiança de que podemos fazer com que esses processos funcionem de forma suave para os passageiros", reforça Trenk.

Leia ainda: