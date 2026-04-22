Pix chega ao PayPal e amplia alternativas de pagamento para lojistas

O PayPal anuncia a inclusão do Pix em sua plataforma voltada para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, em um movimento alinhado à transformação do sistema de pagamentos no país. A novidade permite que lojistas que utilizam o PayPal Complete Payments (PPCP) passem a receber pagamentos via Pix na finalização da compra, ampliando as opções disponíveis para os consumidores em um cenário em que esse meio já se consolidou como central na jornada de compra.

Dados do Banco Central indicam que o Pix já ultrapassa 170 milhões de usuários e registrou mais de 7 bilhões de transações em janeiro de 2026, com volume superior a R$ 3 trilhões no período. No ambiente digital, essa presença se traduz em impacto direto sobre a forma como as compras são realizadas.

Já o levantamento do próprio PayPal, o Panorama PayPal: PMEs e o Comércio Digital no Brasil 2025, mostra que a digitalização já é realidade para a maior parte das PMEs: 77% utilizam plataformas digitais, e a maioria reconhece a relevância dessas ferramentas para o desempenho do negócio. Na escolha de soluções de pagamento, fatores como segurança, facilidade de uso e custo seguem como determinantes.

Integração busca reduzir complexidade

O PPCP concentra diferentes meios de pagamento e ferramentas de gestão em uma única estrutura, permitindo que empreendedores administrem vendas, conciliação e relatórios. A proposta é simplificar a operação das empresas, reduzindo a necessidade de múltiplas integrações e sistemas paralelos. Nesse modelo, o Pix se insere como uma evolução da oferta da empresa no país, alinhando a infraestrutura global do PayPal aos hábitos de pagamento do consumidor brasileiro e às necessidades operacionais das PMEs.

Para Brunno Saura, General Manager do PayPal Brasil, a principal vantagem está em atender uma expectativa do consumidor sem aumentar a complexidade da operação. “Ao integrar o Pix diretamente ao checkout dentro do PayPal Complete Payments, o lojista passa a oferecer uma forma de pagamento amplamente utilizada no país sem precisar recorrer a soluções adicionais ou integrações paralelas”, destaca.

Pagamentos impactam a jornada de compra

A expansão do Pix contribui para reposicionar os pagamentos dentro do comércio eletrônico. “A integração parte de uma mudança estrutural no mercado brasileiro de pagamentos. O Pix deixou de ser uma alternativa e passou a ocupar um papel central no cotidiano financeiro e, principalmente, na jornada de compra no comércio digital do país. Hoje, oferecer Pix já não é um diferencial competitivo, mas um requisito para quem quer operar com eficiência no e-commerce”, ressalta Brunno.

Com consumidores mais acostumados a transações instantâneas, a ausência de determinados meios de pagamento pode impactar indicadores como conversão de vendas e abandono de carrinho, especialmente em compras realizadas por dispositivos móveis.

Segurança e prevenção são prioridades

Como a segurança é o principal critério na escolha de um provedor de pagamentos, citado por 49% dos entrevistados na pesquisa proprietária do PayPal, a empresa oferece uma combinação entre tecnologia e monitoramento contínuo. As transações são protegidas por criptografia de dados e os sistemas da plataforma analisam os pagamentos em tempo real para prevenir fraudes, com mecanismos adicionais como autenticação em duas etapas e controle de acesso à conta.

Trajetória e expansão nacional

Ao longo dos últimos 15 anos, o PayPal ampliou sua atuação no Brasil acompanhando a evolução do próprio mercado local de pagamentos digitais. A empresa consolidou sua presença no segmento enterprise, com soluções voltadas à gestão e ao processamento de transações para grandes empresas, e, mais recentemente, avançou na construção de uma oferta estruturada para PMEs. O PPCP faz parte desse movimento.

Serviço

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