Fundação cearense vai atuar em projetos milionários do Ministério da Ciência e Tecnologia

A Fastef, fundação vinculada à Universidade Federal do Ceará (UFC), ganhará protagonismo nacional na operacionalização de projetos ligados aos novos editais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Finep.

Os certames somam R$ 3,3 bilhões dentro da estratégia Nova Indústria Brasil, principal política industrial do Governo Federal.

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A instituição atuará na gestão administrativa, financeira e jurídica das propostas aprovadas, funcionando como ponte entre pesquisadores, startups, empresas e a estrutura federal de fomento.

O movimento reforça o papel do Ceará na nova política industrial, especialmente diante do recorte de R$ 300 milhões destinado ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ampliando a presença regional na captação de recursos federais para inovação.