Projeto inovador contra câncer recebe R$ 15 milhões do Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou a liberação de R$ 15 milhões para um projeto de pesquisa e inovação que apoia o desenvolvimento de novas tecnologias capazes de antecipar diagnósticos de doenças e ampliar a prevenção contra o câncer.

A iniciativa da NeoGenomica Análises Genômicas, empresa com sede no Recife (PE), aposta na integração entre exames genéticos e inteligência artificial para tornar a medicina de precisão mais acessível no Brasil.

Oncologia de precisão

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Entre os testes previstos estão análises voltadas à longevidade, plataformas de oncologia de precisão e exames neonatais ampliados, que podem identificar predisposições antes mesmo do surgimento dos sintomas.



De acordo com o médico João Bosco, CEO da NeoGenomica, os primeiros exames devem chegar à população ainda neste semestre. “Estamos utilizando metodologias inovadoras, que permitem análises mais completas com custos reduzidos para os pacientes”, explica.



O superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, avalia que o financiamento da pesquisa terá impactos econômicos e sociais.

“Com essa operação, o Banco do Nordeste e a Finep estão estimulando a produção de tecnologia dentro do Brasil que irá beneficiar a população. Por enquanto, já há impactos na economia. Esse projeto está empregando, diretamente, cerca de 30 pesquisadores, incluindo mestres e doutores, além de deixar na economia local mais de R$ 5 milhões em aquisição de materiais de consumo e serviços terceirizados”, explica.