Junior Achievement Ceará ganha destaque nacional por modelo de educação empreendedora
A experiência cearense virou caso de sucesso na maior convenção de educação empreendedora do Brasil.
A Junior Achievement Ceará (JA Ceará) apresentou sua experiência de atuação na Convenção da Rede JA no Brasil, realizada neste mês de abril, em São Paulo.
O evento reuniu mais de 80 empresários, conselheiros, embaixadores e executivos de diferentes estados para discutir o fortalecimento da educação empreendedora com base na metodologia "Aprender - Fazendo".
A unidade cearense foi representada por Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Consultivo, e Aline Ferreira, diretora-presidente da organização no estado.
No evento, Igor Queiroz Barroso conduziu o painel "Educando junto às Secretarias de Educação", no qual apresentou o modelo cearense de articulação entre setor público, escolas e iniciativa privada, abordagem reconhecida pelo Ministério da Educação como referência nacional.
A experiência do Ceará tem integrado educação empreendedora e financeira às políticas de formação escolar, com foco na preparação de jovens para o mercado de trabalho.
“Representar a JA Ceará nesse espaço é uma oportunidade de compartilhar um modelo que tem gerado impacto real na formação dos jovens. Mostra que, com articulação e propósito, é possível transformar a educação e ampliar oportunidades em todo o país”, afirma.
Com mais de duas décadas de atuação, a JA Ceará desempenha papel estratégico no fortalecimento dessa agenda no estado e contribui diretamente para os resultados da rede no país.
Em 2025, a JA no Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de estudantes impactados, crescimento de 4% em relação ao ano anterior — avanço que conta com a participação do Ceará.