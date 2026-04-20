Junior Achievement Ceará ganha destaque nacional por modelo de educação empreendedora

A Junior Achievement Ceará (JA Ceará) apresentou sua experiência de atuação na Convenção da Rede JA no Brasil, realizada neste mês de abril, em São Paulo.

O evento reuniu mais de 80 empresários, conselheiros, embaixadores e executivos de diferentes estados para discutir o fortalecimento da educação empreendedora com base na metodologia "Aprender - Fazendo".

A unidade cearense foi representada por Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Consultivo, e Aline Ferreira, diretora-presidente da organização no estado.

Legenda: A Junior Achievement Ceará participou da Convenção da Rede JA no Brasil, realizada em abril em São Paulo, onde apresentou o modelo de integração entre secretarias de educação, escolas e empresas desenvolvido no Estado. Foto: Divulgação

No evento, Igor Queiroz Barroso conduziu o painel "Educando junto às Secretarias de Educação", no qual apresentou o modelo cearense de articulação entre setor público, escolas e iniciativa privada, abordagem reconhecida pelo Ministério da Educação como referência nacional.

A experiência do Ceará tem integrado educação empreendedora e financeira às políticas de formação escolar, com foco na preparação de jovens para o mercado de trabalho.

“Representar a JA Ceará nesse espaço é uma oportunidade de compartilhar um modelo que tem gerado impacto real na formação dos jovens. Mostra que, com articulação e propósito, é possível transformar a educação e ampliar oportunidades em todo o país”, afirma. Igor Queiroz Barroso Presidente do Conselho Consultivo da Junior Achievement Ceará (JA Ceará)

Com mais de duas décadas de atuação, a JA Ceará desempenha papel estratégico no fortalecimento dessa agenda no estado e contribui diretamente para os resultados da rede no país.

Em 2025, a JA no Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de estudantes impactados, crescimento de 4% em relação ao ano anterior — avanço que conta com a participação do Ceará.