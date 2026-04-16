O que o bilionário aporte do TikTok no Ceará ensina sobre o seu dinheiro

Seu Francisco tem 52 anos, trabalha há três décadas no porto de Pecém e nunca imaginou que o lugar onde passou a vida carregando contêiner ia virar manchete de tecnologia no mundo inteiro. Mas virou.

A ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, anunciou um investimento de R$ 200 bilhões para construir no Complexo do Pecém o maior data center da América Latina. As obras começaram em janeiro. A primeira fase entra em operação em 2027.

São mais de 4 mil empregos diretos, com salário médio de R$ 5 mil, em um estado onde a renda média gira em torno de R$ 2,2 mil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Ceará não foi escolhido por acaso. A empresa precisava de três coisas ao mesmo tempo: energia renovável barata, conectividade global de alta velocidade e regime fiscal favorável. Encontrou tudo aqui.

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A Praia do Futuro concentra 18 cabos submarinos que ligam o Brasil à Europa e à África, o segundo maior hub do gênero no mundo, atrás apenas de Tóquio e Cingapura. Os parques eólicos do Ceará e do Piauí vão abastecer o complexo com energia 100% renovável.

Isso não é só orgulho regional. É um sinal econômico.

Quando uma das maiores empresas de tecnologia do planeta decide plantar R$ 200 bilhões no Nordeste, ela está dizendo algo que o mercado financeiro ainda não precificou completamente: essa região está se tornando uma plataforma de produção de riqueza, não apenas de consumo.

E aqui entra a pergunta que toda coluna precisa fazer: o que isso tem a ver com o seu dinheiro? Tem tudo.

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Vivemos hoje o melhor momento para o investidor de renda fixa em quase duas décadas. A Selic está em 14,75% ao ano. O Boletim Focus divulgado ontem pelo Banco Central projetou o IPCA em 4,71% para 2026, acima do teto da meta de inflação.

Isso significa juro real positivo de quase 10% ao ano. Um Tesouro Selic, disponível a partir de R$ 30, está rendendo hoje mais do que muito imóvel alugado em termos percentuais.

Mas essa janela está fechando. O mercado projeta a Selic em 12,5% no fim de 2026 e 10,5% em 2027. Quem ainda tem dinheiro na poupança, que rende cerca de 6,17% ao ano, está perdendo para a inflação e perdendo para o tempo.

O Ceará recebeu R$ 200 bilhões porque estava preparado. Tinha infraestrutura, tinha energia, tinha conectividade. A ByteDance não esperou o momento perfeito: ela se posicionou antes de a disputa começar.

O investidor que age da mesma forma, que sai da inércia agora, que migra da poupança para o Tesouro Direto, que começa a entender o que está acontecendo na economia da sua região, esse está fazendo o mesmo movimento. Está se posicionando antes da manada.

Seu Francisco não sabia que trabalhava num dos lugares mais estratégicos do mundo. Mas agora sabe. E você, já sabe onde está colocando o seu dinheiro?

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.