Selic em 15%: o que fazer agora

Acabou de sair. Copom manteve a Selic em 15% ao ano. Zero corte. Zero alívio. O Banco Central confirmou o que muitos temiam: o aperto continua.

A mensagem é clara como água: inflação ainda preocupa, cenário fiscal segue tenso, risco Brasil não cedeu. O BC não está confortável. E quando o BC não está confortável, seu bolso sente na pele.

O QUE ISSO MUDA AGORA

Financiamentos continuam caros. Crédito segue restrito. Cartão de crédito continua sendo armadilha mortal com juros acima de 400% ao ano.

Se você está endividado, a situação não melhorou. Piorou a cada dia que você adia a decisão de organizar as contas. Mas tem outro lado. Renda fixa está pagando bem e vai continuar pagando.

Tesouro Selic a 15% ao ano. CDBs chegando a 16%. LCIs e LCAs isentas de imposto. Para quem tem dinheiro guardado, esse é momento raro de fazer render forte.

AÇÃO IMEDIATA

Primeiro: se tem dívida cara, pare tudo e organize agora. Não espere janeiro. Não espere o 13º. Negocie hoje. Quite hoje. Cada dia de atraso é dinheiro jogado fora.

Segundo: tem reserva parada na poupança? Migre para Tesouro Selic ainda esta semana. A diferença de rendimento compensa. São 15% contra 10,35%. Faça as contas.

Terceiro: carteira de investimentos precisa de ajuste. Renda fixa volta ao protagonismo. Diversificação continua importante, mas agora a prioridade é proteger patrimônio, não apostar em crescimento agressivo.

SEM ESPAÇO PARA ERRO

O mercado já vinha sinalizando. Juros futuros subindo. Dólar pressionado. Inflação resistente. Quem estava atento já esperava essa decisão. Agora é oficial.

Não é hora de pânico. É hora de decisão racional. Quem age rápido, age melhor. Quem posterga, paga o preço.

Selic a 15% confirmada. O jogo mudou de novo. Ajuste sua estratégia hoje, não amanhã.

O BC fez a jogada. Agora é sua vez.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.