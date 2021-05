Xuxa inspira websérie que une dança, performance e cover na Mostra de Artes do Porto Iracema

A frase “Tudo o que tiver de ser, será?" ficou famosa após a rainha dos baixinhos, Xuxa, lançar o clássico “Lua de Cristal”, em 1990. Mais de três décadas depois, a frase ganha um novo significado com a estreia da websérie homônima, que abre a programação da 8ª Mostra de Artes do Porto Iracema (MOPI), a qual tem início nesta segunda-feira (24).

A produção será dividida em quatro episódios independentes a serem divulgados no Instagram do Porto Iracema das Artes durante a última semana de maio, a partir das 15h. A websérie, produzida por Janaína Bento, Thiago Torres e Vince Rodrig, é resultado do projeto “Eu Só Trabalho Com Referência!”, desenvolvido na edição 2020-21 do Laboratório de Dança do equipamento cultural.

A escolha do título para nomear a série está relacionada à ligação existente entre os artistas e a rainha dos baixinhos. O pesquisador Thiago Torres explica:

“Xuxa é uma grande referência que atravessa gerações, tanto a da Janaína, que nasceu em 1984, quanto da minha que nasci em 1993, quanto a do Vince que nasceu no final dos anos 1980”, destaca.

A websérie mescla dublagem, performance, dança e cover a partir de referências de programas de TV, filmes e outros conteúdos culturais. A ideia é produzir uma dança que não veio para explicar e reproduzir, mas dançar para confundir.

Legenda: Websérie "Tudo o que tiver de ser, será?" estreia no Porto Iracema das Artes Foto: Divulgação

“A gente não entra produzindo o que já tem e o que é multiplicado milhões de vezes. Tem aí uma coisa diferente, uma poética diferente que interfere naquilo que já está posto, não é só mais uma apresentação de dança no Instagram. Tem uma investigação, uma pergunta, uma indagação sobre o que a gente tem de referência agora. Como as nossas referências, dos anos 80 e 90, convergem e divergem dessas referências que a gente tem no século XXI?”, questiona Thiago Torres.

O artista destaca o fato da TV ser uma ferramenta que marcou e coreografou a sua geração e como agora é a TV das redes sociais, o IGTV do Instagram, que coreografa corpos, permitindo aos usuários criarem suas próprias coreografias.

O primeiro episódio da série, “Somos todas fantasias”, será divulgado na próxima segunda-feira (24) durante a abertura da 8ª Mostra de Artes do Porto Iracema.O segundo episódio “Montação” e o terceiro "Fantasia no ar", por sua vez, vão ao ar na quarta (26) e sexta (28), respectivamente.

A série termina no sábado (29), com “Pablo, qual é a dança?”, seguido de um bate-papo no YouTube, que terá a participação dos artistas e do tutor Neto Machado.

Referências

A primeira apresentação de dança da nossa vida geralmente tem como palco a sala, o quarto ou banheiro de casa. Com a pandemia, os artistas precisaram retornar para essa “primeira escola de formação” e se reinventar.

Com “Tudo o que tiver de ser, será?" não foi diferente. Pensado inicialmente para ser uma apresentação presencial para poucas pessoas, o recrudescimento da pandemia levou os artistas a fazerem adaptações que resultaram em um novo trabalho. Os ensaios foram realizados virtualmente e a série foi montada a partir de cada versão do roteiro gravada individualmente pelos artistas.

“Quando a gente escolheu esse título ‘Tudo o que tiver que ser, será’, primeiro, a gente colocou ele como afirmação, como na letra da música. Só que depois pensei em colocar um ponto de interrogação porque diante do processo que a gente vinha tendo, se ela afirma que tudo que tiver de ser, será, ou seja, ela rouba o futuro, no sentido de que o futuro está dado. Eu digo que não, nada está dado. Até porque o que a gente vinha pensando cenicamente não foi (dado)”, pontua Thiago.

SERVIÇO

Porto Iracema abre 8ª Mostra de Artes (MOPI) com websérie de dança no Instagram

Primeiro episódio: “Somos todas fantasias”, disponível na segunda-feira (24)

Segundo episódio: “Montação”, disponível na quarta-feira (26)

Terceiro episódio: “Fantasia no ar”, disponível na sexta-feira (28)

Quarto episódio: “Pablo, qual é a dança?”, disponível no sábado (29)

Exibição dos episódios e bate-papo com artistas e tutor no sábado (29), das 16h às 18h

Onde: IGTV do Porto Iracema das Artes (exibição dos episódios) e Canal do YouTube da Escola (live com artistas e tutor)

Programação online e gratuita