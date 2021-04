Veja as principais apostas para o Oscar 2021 da crítica especializada

A premiação do Oscar 2021 será realizada nesse domingo (25). A pandemia do novo corona vírus afetou drasticamente a indústria do cinema. Diante da crise sanitária, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo evento, precisou adotar novas regras.

Este ano, apenas filmes exibidos na internet concorrem pela estatueta. A decisão evidencia a força das produções realizadas nas plataformas de streaming. Fechadas para prevenir a disseminação da covid 19, as salas de cinema continuam sem previsão de retorno pleno do público.

Detalhamos quem são os favoritos em 10 categorias. A escolha é feita pela crítica especializada. O Diário do Nordeste convidou a crítica especializada. Participam da votação Ailton Monteiro, Cecilia Barroso, Robledo Milani, Francisco Carbone, Vitor Búrigo e Gabriel Araújo.

"Nomadland" é unanimidade entre os críticos.

Cada profissional declarou suas apostas para "Melhor Filme, "Melhor Diretor", Melhor Atriz", "Melhor Ator", entre outras importantes categorias do Oscar 2021.

Melhor Direção

Chloé Zhao ("Nomadland")

Legenda: Diretora Chloé Zhao conversa com a atriz Frances McDormand no set de "Nomadland"

"Teremos a segunda mulher a ganhar o Oscar de "Melhor Direção" na história, o que é uma vergonha", explica a jornalista e crítica de cinema Cecília Barroso. Oscar "super merecido", afirma a entrevistada. "'Nomadland' é um filme profundo e detalhista, que encontra sua verdade no equilíbrio perfeito entre ficção e drama."

Melhor Atriz

Viola Davis (“A Voz Suprema do Blues”)

Legenda: Em 2017, Viola Davis venceu o Oscar de "Melhor Atriz Coadjuvante" por "Um Limite Entre Nós" (2016)

As categorias de "Melhor Atriz" e "Melhor Atriz Coadjuvante" estão muito disputadas, explica o crítico e editor do site Cine Vitor, Vitor Búrigo. "No caso de 'Melhor Atriz', todas elas ganharam algum prêmio na temporada de premiações e isso confundiu muita gente", detalha.

O comunicador elogia os trabalhos de Frances McDormand ("Nomadland") e Vanessa Kirby em "Pieces of a Woman" (2020). "Acho que a Academia, pela temporada de premiações e talvez pela admiração à Viola Davis, pode ser que ela ganhe o Oscar por "A voz Suprema do Blues".

Melhor Ator

Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”)

Legenda: Prêmio póstumo pode homenagear carreira de Chadwick Boseman (1976–2020)

Para o crítico Ailton Monteiro, mesmo com Anthony Hopkins entregando uma performance muito melhor por “Meu Pai”, o favorito segue sendo Chadwick Boseman . A comoção em torno da morte do ator é um ingrediente influenciador. "A Academia não vai ter coragem de votar em outro", defende o crítico.

Melhor Atriz Coadjuvante

Yuh-Jung Youn (“Minari”)

Legenda: Yuh-Jung Youn é a primeira atriz coreana a disputar o prêmio da Academia de Hollywood. Ela ganhou os prêmios do Sindicato dos Atores e o BAFTA

"Podem ter surpresas nessa categoria", explica o crítico e editor-chefe do site Papo de Cinema", Robledo Milani.

Pode dar Glenn Close ("Era uma vez um sonho"), Maria Bakalova ("Borat: Fita de Cinema Seguinte") e Olivia Colman ("Meu Pai").

"Yuh-Jung Youn vai levar por 'Minari'. É um filme que chegou disputando várias categorias e não vai sair de mãos abanando. O prêmio do filme vai ser esse", argumenta o entrevistado.

Melhor Ator Coadjuvante

Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”)

Legenda: Premiação coroa excelente fase artística de Daniel Kaluuya

"Não tem para ninguém", arremata Vitor Búrigo. A interpretação é considerada incrível. Outro ponto positivo são as vitórias em outras premiações da indústria. Venceu quase tudo que disputou. É também o ator que mais se destaca nessa lista de indicados", defende o crítico.

Melhor Filme Internacional

"Druk - Mais Uma Rodada" (2020)

Para o crítico Francisco Carbone, o atual contexto será um diferencial na decisão da Academia. "O ano ter sido tão difícil, fatal e melancólico deve assegurar a vitória de 'Druk', minha aposta. Por merecimento, 'Quo Vadis, Aida?' não devia sequer ser ameaçado - suas qualidades suplantam a de todos os outros", detalha.

Roteiro Adaptado

"Meu Pai" (2020)

Legenda: Roteiro de Christopher Hampton adapta peça teatral escrita por Florian Zeller. "Meu Pai" ganha força na elogiada interpretação de Anthony Hopkins

Ailton Monteiro argumenta que “Uma Noite em Miami”, também baseado em uma peça, é outro forte candidato. "Aposto em 'Meu Pai' para essa categoria. O trabalho de adaptação da peça para o cinema foi perfeito", avalia.

Roteiro Original

"Bela Vingança" (2020)

Legenda: Carey Mulligan em "Bela Vingança" (2020)

'Bela Vingança' é o filme certo na hora certa, como já o foram 'Corra!', 'Parasita', 'Ela' e 'Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças', aponta Francisco Carbone

Melhor Documentário

"Professor Polvo"

Por mais que tenha "Crip Camp", que conta com a produção de Barack e Michelle Obama (vencedores do ano passado), o poderoso "Time" e o ótimo chileno "Agente Duplo", o doc da Netflix deve se consagrar na premiação. "Um filme que muita gente odeia e que muita gente ama. Mas penso que vai tocar mais os membros da Academia, descreve explica Robledo Milani.

Melhor Filme

"Nomadland"

Legenda: "Nomadland" é unanimidade entre os críticos. Frances McDormand também concorre a "Melhor Atriz"

Para o crítico e editor do Claquete Geral, Gabriel Araújo, o trabalho de Chloé Zhao reserva uma trama sutil e reflexiva. "O filme ainda tem um toque documental, mostrando a realidade das pessoas norte-americanas que vivem de forma nômade, trazendo um olhar bem diferente dessa sociedade que tanto somos acostumados a assistir no cinema".

"'Nomadland' segue sendo o franco-favorito nesta categoria, fazendo dobradinha com o prêmio de direção. Se outro vencer será zebra", arremata Ailton Monteiro.