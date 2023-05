Unifor lança exposição com óculos de realidade virtual para apreciar a fauna e a flora

Jeito novo de apreciar a arte. É o que propõe a exposição "Naza na Natureza", em cartaz no Espaço Cultural Unifor a partir de segunda-feira (5). São duas formas de aproveitar o projeto: fisicamente, por meio de intervenção artística no campus da Unifor com o envelopamento de árvores a partir de algumas obras, sobretudo no entorno da Reitoria; e com óculos de realidade virtual.

Os trabalhos são assinados por Naza Mcfarren, artista plástica piauiense radicada nos Estados Unidos. Entre as temáticas presentes no acervo da pintora está a natureza, fauna e flora. Parte dessa produção, inclusive, tem como tema animais em extinção.

Na exposição no campus da Unifor – em comemoração aos 50 anos da instituição – Naza “vestirá” os troncos de 20 árvores com arte em tecido criada especialmente para elas. Uma pintura saúda o visitante ao nível dos olhos, e extensões dela continuam acima (até 5 metros de altura), abaixo e nas laterais.

Legenda: Criadora não faz uso de nenhuma ferramenta automática, a exemplo de filtros, brilho ou sombras, nos trabalhos Foto: Naza Mcfarren

Cada embalagem começa com uma foto de alta resolução de uma pintura ou arte digital. O tecido é elástico, altamente respirável e não fará mal à árvore durante os meses de instalação.

A magia do 3D

A segunda parte da empreitada envolve uma versão computadorizada da mostra em 3D, para ser visitada por pessoas de todo o mundo. A ideia está sendo desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia (DTec) da Unifor, que também está investindo em óculos 3D para os visitantes locais.

Enquanto um espectador experimenta a exibição com óculos, outras pessoas na sala poderão mergulhar em uma versão 2D em uma tela grande. A pioneira iniciativa possibilitará que qualquer exposição de arte da Unifor seja transformada em 3D para visualização online.

Legenda: Naza Mcfarren é piauiense radicada nos Estados Unidos Foto: Naza Mcfarren

Nas peças de arte digitais, Naza usa pincéis virtuais. Para cada detalhe, ela escolhe o tamanho e o formato do pincel; quão úmido ou seco ela deseja que o traço seja; quanta pressão quer usar; quão transparente; quão macio, entre outros atributos.

A criadora não faz uso de nenhuma ferramenta automática, a exemplo de filtros, brilho ou sombras. De tempos em tempos, acrescenta uma ilusão de textura que, então, distorce e/ou aumenta, o que escolhe fazer naquele momento.

"Naza na Natureza", assim, é chance única de se aprofundar nessas e em outras questões na certeza de grandes saberes e encantamentos.

Serviço

Exposição “Naza na Natureza”

Em cartaz a partir de 5 de junho, às 10h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 – Campus da Unifor) e árvores no entorno da Reitoria da Unifor. Visitação gratuita. Espaço Cultural Unifor - terça a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados e domingos, das 12h às 18h; exposição nas árvores - segunda a sexta, das 6h às 23h, e aos sábados, das 6h às 18h

