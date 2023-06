Tudo com milho: confeitarias e restaurantes de Fortaleza investem na versatilidade e sabor do cereal

Quem ama milho, sabe que o cereal vai bem com tudo. Na pizza, no sanduíche, na salada verde, no arroz, no creme de galinha. Essa versatilidade toda é também vista em receitas variadas, servindo de base para a canjica, pamonha, mungunzá, bolo e tantas outras delícias.

Com o início do mês junino, as inovações e possibilidades ficam ainda mais disponíveis. Confeitarias e padarias de Fortalezas servem docinho de milho, bolo com calda de canjica, torta de milho com requeijão e muito mais. Por isso, selecionamos algumas opções.

Confira a lista completa

Docinho de milho

Legenda: Docinho de milho é a aposta da Theis Fernandes Confeitaria para o São João Foto: Divulgação

Especialmente para o período junino, a confeiteira Theis Fernandes desenvolveu um docinho de milho. “Como no São João muita coisa na parte alimentícia leva o milho, nada mais justo fazer um docinho e ficou muito bom”, conta.

O doce pode ser encomendado a partir do dia 12 de junho. O cento dos docinhos custa R$ 120. A confeiteira revela ainda que vai testar a receita com um recheio de goiaba para inovar.

Serviço

Theis Fernandes Confeitaria: encomendas pelo telefone: (85) 98109-1345 / @theisfernandesconfeitaria

Bolo com calda de canjica

Legenda: Bolo com calda de canjica da Doceville para o São João Foto: Reprodução

A Doceville uniu duas delícias com a receita do bolo fofo amanteigado tradicional da confeitaria com uma cobertura de calda de canjica e finalizado com um toque de canela.

O bolo está disponível somente sob encomenda e em dois tamanhos. O P custa R$ 69, serve em média de seis a oito pessoas, e o G, R$ 119 para 15 pessoas. A confeitaria conta com um cardápio de quitutes especialmente para o período junino, com canjica, bolo Luis Felipe e pratinho.

Serviço

Doceville Pâtisserie (Rua Joaquim Siqueira, 64 – Aldeota). Funcionamento de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h. Encomendas pelo telefone (85) 3046-7777 / (85) 8919-9981 / @doceville

Bolo de milho, canjica e pamonha

Legenda: Bolo de milho, canjica e pamonha estão no cardápio junino da Padaria Costa Mendes Foto: Divulgação

Bolo de milho, canjica e pamonha são pratos que cabem em qualquer época do ano, mas formam uma combinação imbatível com o São João. Na Padaria Costa Mendes, esses itens estão presentes no cardápio especial desenvolvido para o período.

Há quatro opções de bolo de milho, sendo o tradicional, o fofo, o cremoso e o de milho verde na palha. Os preços variam de R$ 29,99 e R$ 39,99 a unidade. A canjica, por sua vez, tem a doce, por R$ 3,99 a de 100g, e a salgada, por R$ 4,49 a de 100 gramas. Já a unidade da pamona custa R$ 9.

Serviço

Padaria Costa Mendes (Rua Professor Costa Mendes, 609 – Montese / Rua Raul Cabral, 103 – Vila União / Av. Barão de Studart, 777 – Aldeota).

Pão de milho

Legenda: Pão de milho com toque de goiabada do Empório de Fátima Foto: Washington Rodrigues

Leve e macio, o pão de milho do Empório de Fátima é servido na palha e traz um sabor especial de São João. Além do tradicional, tem disponível também o pão de milho com goiabada.

O pão serve, em média, quatro pessoas e está disponível sob encomenda durante todo o ano. O valor do tradicional é R$ 10,99 e o com goiabada é R$ 11,99.

Serviço

Empório de Fátima (Av. Deputado Oswaldo Studart, 250 - Fátima). Funcionamento de segunda-feira a domingo, das 5h30 às 22h. Encomendas pelo telefone (85) 3444-4000 / 3257-3000 / 98956-7210 / @emporiodefatima

Rapadura de milho verde

Legenda: Receita exclusiva de rapadura de milho verde da Galetos do Brasil Foto: Divulgação

Feita diretamente no engenho, a receita exclusiva do Galetos do Brasil traz o docinho tradicional nordestino com um toque diferenciado: o milho verde.

A rapadura de milho verde é vendida em dois tamanhos, o tablete de 30 gramas custa R$ 1,25 e o de 120 gramas custa R$ 5.

Serviço

Galetos do Brasil (unidades em vários bairros de Fortaleza). Funcionamento de segunda-feira a domingo, das 9h às 15h. Delivery pelo link ou iFood / @galetosdobrasil

Milho no pote

Legenda: Loucos por Milho vende 'poke' do cereal de milho debulhado com sal e manteira Foto: Divulgação

Para quem ama saborear o milho puro, uma opção é o milho com manteiga e sal no pote da Loucos por Milho. O valor é a partir de R$ 6 o tamanho pequeno e R$ 12 o grande.

A ideia do negócio surgiu após, em uma viagem, os donos comerem milho debulhado no pratinho com manteiga. O cardápio foi desenvolvido com ingredientes diversos para criar o ‘poke de milho’, como bacon, frango e carne, além de pratos tradicionais, como: bolos, canjica, pamonha, munguzá e suco de milho.

Serviço

Loucos por Milho (Rua Professor Nogueira, 147 - Parquelândia / Av. Desembargador Moreira, 2355 - Dionísio Torres). Funcionamento de terça-feira a domingo, das 17h às 23h. Delivery pelo telefone (85) 99643-4135 ou iFood / @loucospormilho.ce

Torta de milho verde com requeijão

Legenda: Torta com recheio de milho e requeijão do Pasto & Pizzas Foto: Divulgação

No Pasto & Pizzas, o cardápio oferece uma opção de prato salgado com milho em uma combinação bastante tradicional e deliciosa: a torta recheada com milho verde e requeijão.

O prato está disponível em diversos tamanhos, de 300 gramas a um kilo, com valores a partir de R$ 29,37.

Serviço

Pasto & Pizzas (diversas unidades no Ceará). Funcionamento de segunda-feira a domingo, das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Delivery pelo telefone (85) 3267.1364 (Fortaleza) / (88) 3571.1955 (Cariri) pelo link (https://deliveryapp.neemo.com.br/franquia/pasto-pizzas) ou iFood / @pastoepizzas

Picolé e sorvete de milho

Legenda: Picolé de milho e o novo lançamento da Pardal: o sorvete desse sabor Foto: Divulgação

Um dos sabores mais tradicionais de picolé da Pardal é vendido em outro formato também agora pela marca. Especialmente para o período junino, a Pardal lança o sorvete de milho em edição limitada.

O pote de um 1,5 litro custa R$ 18,75 e a unidade do picolé custa R$ 3,75. Ambos os produtos estão à venda nos distribuidores autorizados, lojas Pardal e aplicativos de delivery.

Serviço

Pardal Sorvetes (diversas lojas no Ceará ou com distribuidores autorizados). Delivery pelo aplicativo da Pardal ou iFood / @pardalsorvetes