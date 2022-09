Troféu Sereia de Ouro será realizado em novembro

Depois de dois anos sem solenidade, o Troféu Sereia de Ouro volta a homenagear, em cerimônia presencial, quatro cearenses que se destacaram na história de nosso Estado.

A 50ª edição do Sereia de Ouro, antes prevista para setembro, está marcada para 4 de novembro. O evento será realizado no Theatro José de Alencar.

Os homenageados são: o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante; o desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Cid Marconi; o presidente da Unimed Ceará, Darival Bringel; e o cartunista Mino Castelo Branco.

A Sereia de Ouro é uma das principais comendas do Ceará e foi criada pelo Chanceler Edson Queiroz em 1971, após a Fundação da TV Verdes Mares. A comenda é o reconhecimento à capacidade de superar desafios e de se destacar nas mais diversas áreas de atuação.

Homenagens

No dia 4 de novembro, a honraria retoma a missão de valorizar o talento e o sucesso profissional do cearense - seja ele natural da terra ou que aqui encontrou seu verdadeiro lugar.

Os quatro notáveis homenageados neste ano somam-se à lista dos 196 nomes agraciados em edições anteriores.

“A galeria dos sereiados apresenta um perfil abrangente do caráter e da genialidade do povo cearense, podendo-se dizer que uma grande parte da história do Estado é traçada pelas realizações das personalidades detentoras do Troféu”, delineou Dona Yolanda Queiroz, na entrega da honraria de 2009.