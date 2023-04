Terceira temporada de ‘Cine Holliúdy’ estreia em abril na Globo

Nesta segunda-feira (10), a Rede Globo anunciou a estreia da terceira temporada de "Cine Holliúdy". A partir de 27 de abril, a saga de Francisgleydisson (Edmilson Filho) retorna às telas do Brasil. A fictícia cidade de Pitombas volta a ser o cenário da mais animada peleja do cinema contra a TV.

Em meio à concorrência das novelas, o proprietário tenta de tudo para manter vivo seu "Cine Holliúdy". A situação está complicada, pois as dívidas se acumulam e os credores batem na porta. É quando um misterioso empresário surge na vida de Francis. A inusitada figura gosta de usar terno vermelho e oferece dinheiro em troca da alma do comerciante.

Com exibição às quintas-feiras, logo após a novela das nove, a terceira temporada chega com novidades no elenco e várias participações especiais. O ator Alexandre Borges estreia na produção como este "endiabrado" investidor. Outra novidade deste universo é Rosalinda, vivida pela atriz cearense Larissa Goes.

A série conta no elenco com Lorena Comparato, Frank Menezes, Caca Carvalho, Falcão Maia, Gustavo Falcão e Flávio Bauraqui. Os episódios terão participações especiais de Vladimir Brichta, Samantha Schmütz, Linn da Quebrada, Heloisa Jorge, entre outros.

Cine Holliúdy renovado

Após enfrentar uma crise política, a prefeita Socorro (Heloísa Périssé) é retirada do cargo. O casamento com Olegário (Matheus Nachtergaele) não vive boa fase e quem se aproveita da situação é Lindoso (Carri Costa), dono do armazém de Pitombas e presidente da Câmara, que assume a prefeitura.

Para disputar novamente o cargo, a ex-prefeita decide assumir outra identidade. Com direito a bigode e costeleta, ela cria o personagem Tião Ferrabrás e adere roupas consideradas masculinas para conseguir o respeito e a aceitação dos conservadores pitombenses.

“O Cine continua sendo um feliz encontro com a nossa brasilidade e uma ótima oportunidade de juntar a família em frente à telinha para relaxar e dar boas risadas juntos. É um antídoto para qualquer baixo astral”, destaca, em nota, a diretora artística Patricia Pedrosa.

A série ‘Cine Holliúdy’ foi criada e escrita por Claudio Paiva e Marcio Wilson, baseada no longa-metragem homônimo escrito e dirigido por Halder Gomes e coproduzido pela Globo Filmes. A terceira temporada é escrita por Marcio Wilson com Péricles de Barros, Gabriela Amaral e Angélica Lopes, e colaboração de Marcelo Magano.