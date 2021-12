Sucesso nas redes, influencer Bota Pó palestra em Fortaleza: ‘Temos que nos amar, nos aceitar e se jogar’

Na única oportunidade, Alexia Brito passou rapidamente pela capital cearense por conta de um trabalho. Agora, o retorno da influencer guarda outras expectativas. Aos 16 anos, Bota Pó participa do primeiro Festival de Juventude de Fortaleza (JuvFest), que começa nessa terça-feira (14).

“No primeiro momento eu fiquei bem apreensiva”, revela a maranhense acerca do convite. Fenômeno de audiência nas redes sociais, a jovem usa do humor afiado e explica que o frio na barriga aconteceu, mas que o “look” da visita já está nos planos.

“É um convite especial e estou muito feliz, pois eu tenho certeza que uma galera vai comparecer e eu quero estar aí para sentir essa vibe, esse carinho de perto. Mostrar um pouco do que eu vivo, do que eu já vivi para as pessoas”, explica.

Além de Alexia Brito, o bate-papo “Comunicação e Juventudes: o presente tem menos de 30” traz Yarley Ara, Léo e Dudu Suricate, criadores da página de humor Suricate Seboso e idealizadores do VetinFlix. O encontro acontece às 19h, no Cuca José Walter.

Nascida e criada em Bacabal, município localizado a cerca de 250 km de São Luís, Bota Pó ganhou o apelido por conta dos tutoriais de maquiagem e looks que publicava. Botinha, como também é carinhosamente chamada pelos fãs, é dona de conta de Instagram com mais de 530 mil seguidores. Legenda: Moda, comunicação e artes cênicas estão nos planos da influencer Foto: leandro.foto

Desde que assumiu ser uma menina trans, Alexia Brito revela que o apoio e carinho de quem acompanha seu trabalho a fortalece. Muitos querem ouvir da jovem como foi se aceitar, a questão com a família e toda essa experiência até agora vivida.

“Digo que nada é perfeito ou serão tão fáceis. É uma batalha que nunca vai se encerrar, entendeu? Ela só diminui, algumas vezes fazem é aumentar, pois tem muito preconceito, muita transfobia e muito ódio. Acho que é uma aceitação, sabe. Você tem que se aceitar em primeiro lugar, se amar, para as outras pessoas poderem te amar”, compartilha.

Apoio familiar

Alexia diz ter planos para morar em São Luiz. Ama falar da infância, a qual considera imensamente feliz. “Agradeço todos os dias porque minha família sempre me aceitou como eu realmente sou”, descreve.

O alicerce, diz, materializa-se no amor da avó Valdeci. “Ela ficou com receio e até entendi pois ela vem de um tempo muito antigo. Hoje em dia, ela tem melhorado muito. Digo ‘minha vó é assim e não é assim...’. Trocamos muita ideia, hoje ela é super de boa e me apoia em tudo”, descreve.

Com os trabalhos de publicidade, Bota Pó consegue ajudar financeiramente em casa e cuidar da própria carreira. Porém, estabelecer o nome entre as audiências do mundo virtual exigiu muita persistência da jovem. Nunca imaginou de o aplicativo tornar-se uma ferramenta de labuta. Legenda: Na companhia do carinho da avó Foto: Reprodução/Instagram Começou a gravar para o Instagram por diversão, algo só para descontrair, afirma. Foi difícil chegar até onde está. Até se estabelecer com a conta que possui hoje, teve outras cinco derrubadas. “Denunciada pelo fato de eu já ser assumida, mostrar minha sexualidade tão nova”, resgata. Com isso, criou a sexta conta. Já que não aceitavam o nome assinou como “Bota Pó”. “Existimos pelo respeito que é uma coisa que falta muito da sociedade, dentro das nossas casas, na escola, em uma loja que entramos para fazer compras. O que falta é o respeito, entendeu? Não queremos que nos aceitem, queremos apenas respeito”, alerta.

Com o alcance via Twiiter, veio a “Botinha, a bota puere, a botadora de pó” e os primeiros 100 mil seguidores. “Hoje estou com meio milhão e assim, parece que estou sonhando, que não estou vivendo esse momento. É algo muito incrível, satisfatório e gratificante”.

Planos e exposição

Alexia Brito divide que o futuro envolve manter o cultivo da arte, comunicação e trabalhos no mundo fashion. “Pretendo ser um pouco atriz, fazer participação em novela. Quero fazer Moda, quem sabe uma grande style, uma pessoa com importância no mundo da Moda. Eu percebi que é uma área que eu quero muito. Quando descobri a Alexia em mim, vi que a Moda era algo que queria muito e gostava”. Legenda: Conteúdo criado a partir do cotidiano vivido em Bacabal Foto: leandro.foto

A influencer reflete que no início da carreira era difícil saber dividir a vida pessoal do que era compartilhado nas redes. Hoje, mais confiante da ferramenta em mãos, afirma expor o necessário.

“Sempre tento mostrar o real oficial do meu dia a dia. De quem realmente sou, quem é a Botinha. Nem tudo tem que ser mostrado e deixo isso claro, afinal, o dia de amanhã não nos pertence. Só pertence a Deus. Tem coisas que guardamos na memória, não é preciso postar”.

A adolescente explica que a procura por conteúdos no Instagram se deve ao fato das pessoas buscarem ver o dia a dia nestas publicações.“Muita gente passa na internet que a vida é um conto de fadas. Coisa que não é. É mentira, sabe. Tento mostrar a realidade, a verdade, o que realmente se passa, o que é a realidade. Isso é muito importante e atrai mais pessoas a gostar de você, a se sentirem mais próximas, ter uma conexão e sem falar que deixa você mais engajada com o seu público”, estipula.

A terça-feira promete um rico encontro de trocas entre jovens que vem construindo a própria história. A mensagem de Bota Pó é da alegria e do amor. “Só quero avisar a Fortaleza que eu estou chegando. Vou botar todo mundo pra dançar até o chão. Precisamos dançar, espairecer e sermos quem realmente nós nomos, sem medo do que a sociedade, família vai pensar. Temos que viver e ser. Estou chegando, viu Fortaleza”, avisa Alexia Brito. JuvFest Até 16 de dezembro, o JuvFest ocorrerá no Cuca José Walter com palestras, bate-papos, oficinas, lançamentos, experiências imersivas, exibição de filmes, ações culturais e muitas outras atividades. O acesso é gratuito mediante inscrição prévia no site do festival. >>> Veja a programação completa O evento é uma idealização da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ). As inscrições estão abertas até o próximo sábado (11). >>> Acesse as inscrições É possível acompanhar o festival de forma on-line pelo canal da JuvTV no YouTube.