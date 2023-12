Show de Paul McCartney no Brasil será transmitido ao vivo; veja como assistir

O astro Paul McCartney, que está de passagem pelo Brasil com a turnê 'Got Back', terá o show do dia 16 de dezembro, no estádio do Maracanã, transmitido em tempo real pelos streamings Star+ e Disney+. A notícia foi divulgada pela empresa de entretenimento na rede X, antigo Twitter, nesta terça-feira (5), e foi celebrada pelos fãs do ex-beatle.

Com o total de oito apresentações em solo brasileiro, a turnê de Paul McCartney teve início no dia 30 de novembro, em Brasília, e terá encerramento em 16 de dezembro, no Rio de Janeiro.

"Prepare o coração para ver ao vivo da sua casa o último show da turnê do Paul McCartney no Brasil", informou a Disney na publicação.

O último álbum solo do artista, McCartney III, foi lançado em dezembro de 2020, sendo uma continuação dos trabalhos McCartney, de 1970, e McCartney II, de 1980.

Como assistir ao show de Paul McCartney no Brasil

A Disney anunciou que o show de Paul McCartney da turnê Got Back será transmitido ao vivo direto do Maracanã, em 16 de dezembro, às 21h15, nas plataformas DisneyPlus e no StarPlus.

Turnê 'Got Back'

O cantor, que ficou conhecido pela participação na banda The Beatles, retornou ao Brasil com oito apresentações, incluindo as cidades de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

“Adoro vir ao Brasil porque vocês gostam de arrasar, cantar e festejar tudo ao mesmo tempo. Estamos muito entusiasmados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos rolar. Vamos pisar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito", declarou o cantor em seu site.

CONFIRA DATAS E LOCAIS