Série de musicistas cearenses mostra sua obra em sequência de quatro vídeos

A porta que se abriu para a produção musical, desde o início das restrições provocadas pela pandemia do coronavírus, permitiu o encontro de quem antes, ao vivo, jamais tinha se encontrado pra tocar. Uma série de projetos online, porém, tem feito essas pontes. A cavaquinhista Brenna Freire já tinha estudado com os músicos do grupo Murmurando antes de todo esse período restritivo, mas somente agora, por meio de uma sequência de vídeos, que os dois lados se encontraram pela primeira vez para fazer som.

A partir deste domingo (27), às 17h, o Murmurando vai apresentar quatro vídeos, com composições e acompanhamentos de várias musicistas cearenses, no canal do grupo no You Tube. Intitulado "Elas", o projeto procura ampliar o espaço feminino na cena instrumental local.

No primeiro dia, serão exibidos os clipes com as músicas feitas por Raíssa Anastácia ("Pula Dante") e Brenna Freire ("Sem Pretensão"). E no próximo dia 3 de janeiro, é a vez da exibição das releituras de "Tico Tico no Fubá" (Zequinha de Abreu), executada por Nicinha do Acordeon e Flávia Solidade (pandeiro); e "Sons de Carrilhões" (João Pernambuco), executada por Letícia Marram (violão) e Amanda Nunes (pandeiro).

A série é um dos projetos apoiados com recursos da lei emergencial Aldir Blanc (14.017/2020), por meio da Secretaria da Cultura de Fortaleza. Para compor o clipe de "Pula Dante", Raíssa Anastácia (flauta) contou com a percussionista Raquel Lopes, além do trio de músicos do Murmurando - Samuel Rocha (violão de 7 cordas), Cleylton Gomes (flauta) e Lauro Viana (cavaquinho).

Legenda: A flautista Raíssa Anastácia Foto: Divulgação

A escolha de "Pula Dante" para gravar o vídeo tem uma relação afetiva: Dante é o filho de Raíssa, e a mãe compôs a música inspirada pela alegria da criança. "Ainda não vi o resultado, mas estou ansiosa! Imagino que tenha ficado muito lindo, pois eles me enviaram uma guia com parte do acompanhamento (violão, pandeiro e cavaco) e eu pude ter uma noção", antecipa Raíssa.

Criação

A musicista conta que sua dedicação à composição é recente, mas o fôlego é grande e ela já conta com 23 choros na bagagem. "Pula Dante" foi feita ao piano, leva inspiração da obra de Sebastian Bach e a compositora arrisca dizer que criou um "choro com influências barrocas (risos)".

"Me permito experimentar variadas formas de compor, para entender as diferenças e ver qual pode ser mais eficiente no futuro. Tenho choros que compus usando a flauta, outros usando o violão. Outros eu compus sem instrumento algum, apenas cantando as notas na minha cabeça", detalha Raíssa.

Legenda: A musicista Brenna Freire Foto: Divulgação

"Sem Pretensão", um chorinho feito por Brenna Freire em parceria com seu pai, Ribamar, na versão do projeto vai ganhar o acompanhamento do pandeiro de Inara Lia, além do trio Murmurando. Multinstrumentista (ela ainda toca pandeiro e outros instrumentos de corda), Brenna recapitula que o título da música partiu de uma ideia modesta, frente à possibilidade da composição participar de um concurso na Rádio Universitária FM.

A música tirou segundo lugar no concurso e, até então, é a primeira e única composição da musicista. "A gente ficou sabendo dessa competição na rádio e, com isso na cabeça, meu pai fez as primeiras frases da música. Fui fazendo junto com ele, colocando outros trechos, até que a gente conseguiu fazer a música toda juntos", descreve Brenna.