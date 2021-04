Sem previsão de reabertura, Biblioteca Estadual do Ceará terá eventos on-line e editais em abril

As portas físicas da Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) continuam cerradas para o público, mesmo com a reforma de sete anos concluída em dezembro passado. Mas, neste 13 de abril de 2021, o equipamento cultural começou a abraçar uma alternativa que muitos outros já haviam adotado diante do contexto de pandemia: a atuação on-line.

“Decidimos que não poderíamos mais esperar a abertura física pra fazer essa ação virtual, numa programação de aquecimento neste mês de abril”, disse o secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba, em live de pouco mais de duas horas, na qual se abriu diálogo com a sociedade sobre os conceitos, diretrizes e linha de atuação do espaço.

O momento contou ainda com a participação da diretora do Instituto Dragão do Mar, Rachel Gadelha, da coordenadora de Política de Livro e Leitura da Secult, Goreth Albuquerque, da diretora da Biblioteca, Enide Vidal e da gestora executiva da Biblioteca, Suzete Nunes.

Num dos textos de Jorge Luis Borges, ele diz que sempre imaginou a biblioteca como uma espécie de paraíso, e essa frase estará na placa de reinauguração. A Bece já está pronta, equipada, mas pensá-la como uma espécie de paraíso é pensar que este paraíso é algo que nunca está dado, é algo que se busca, se deseja, se constrói no percurso”, metaforizou Piúba durante a apresentação.

O secretário aproveitou a oportunidade para explicar que o novo nome dado ao equipamento é mais uma estratégia de comunicação, porém a “Biblioteca Pública Estadual Governador Menezes Pimentel” seguirá com esse registro, conforme decreto de 1975.

Programação

No que diz respeito à atuação do equipamento, Fabiano reforçou que o programa passeará pela perspectiva cultural e educativa, sem perder de vista a conexão com os diferentes territórios da cidade. E, neste sentido, Goreth Albuquerque convidou a sociedade para uma série de diálogos em torno das limitações e das possibilidades de uma biblioteca como fundamento de cidadania.

Todos nós adoraríamos estar lá agora, porém me pergunto se ao nos debruçarmos pra pensar sobre ela, já não estamos nela? Ou será que ela já habita em nós? Assim, na impossibilidade da experiência de habitar o espaço físico, de estar entre suas paredes, podemos nos encontrar para imaginar e elaborar outra dimensão dessa biblioteca, que conforma o seu espírito, sua personalidade, seu modo de ser e sua atuação”, pontuou.

Coube à Suzete Nunes apresentar a programação virtual intitulada “Abril pra Bece”. Entre as atividades elencadas, destaque para o “Diálogos Bece”, um ciclo de encontros com representantes do setor; o “Histórias de quem lê”, com convidados que revelarão trajetórias de vida e relação afetiva com livros, escrita, palavra e literatura; o “Projeto palavras”, que trará lançamento de livros e recitais poéticos; e o Seminário “Biblioteca: lugar de cultura, memória e diversidade”, espaço de ideias, reflexão e debate.

Tércia Montenegro, Adelaide Gonçalves, Nina Rizzi, Autitha Tabajara, Xico Sá, Mailson Furtado, Sandra Petit, Socorro Acioli, Claudiana Alencar, Miguel Leocádio, Almir Mota, Rafael Limaverde, Ana K, Thales Azigon, Elisa Machado, Muriel Cruz, Glória Diógenes, Márcio Sno estão entre os nomes que compõem essa programação.

A gente se reconecta com a cidade no mundo virtual. A Bece está conosco e as pessoas estão com a Bece”, reforçou a gestora executiva.

Editais

Antes de encerrar o mês de abril, a biblioteca deve lançar ainda dois editais: um de seleção de Mediadores Sociais para compor a equipe de Coordenação de Ação Cultural e Educativa, e outro de seleção de projetos para a Programação Cultural e Educativa da Bece (julho a dezembro de 2021).

O primeiro deve priorizar, de acordo com Fabiano Piúba, jovens com experiência em diferentes territórios, saraus e bibliotecas comunitárias. Já o segundo, cumpre um objetivo curatorial alinhado aos novos conceitos do equipamento, “sem paredes”, conectado com a cidade e com ambientes que proporcionem intensa convivência cultural e educativa.

É um espaço convidativo, alegre. Você pode apreciar o mar do setor de obras raras, ler, conversar, tomar café. Estamos apenas aguardando o momento adequado para essa reinauguração, preparando todos os protocolos de medida de segurança. Mas a biblioteca está linda e pronta para receber o público que receberá seus serviços”, concluiu a diretora Enide Vidal.

