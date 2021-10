Refletindo sobre o corpo ancestral, 21ª Unifor Plástica reúne produções cearenses e nacionais

Entre o Ceará e o Brasil, múltiplos intercâmbios pela arte. É a partir desse recorte que a Unifor Plástica se projeta em mais um ano como uma das principais vitrines para a apreciação da produção criativa local e nacional.

A exposição tem abertura prevista para o dia 19 de outubro, no Espaço Cultural Unifor. A temática desta 21ª edição do projeto é “Corpo Ancestral”, investigando como os saberes e epistemologias tradicionais e não hegemônicos têm sido reivindicados pela produção artística contemporânea.

Desta vez, o evento contará com três homenagens a grandes figuras do Ceará que fizeram história: a artista Nice Firmeza (1921-2013); o professor, pesquisador e escritor Gilmar de Carvalho (1949-2021); e Letícia Parente (1930-1991), artista representante do primeiro ano da Unifor Plástica, em 1973. A curadoria é assinada por Marcelo Campos.