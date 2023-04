Quem é o ator cearense que promete agitar 'Amor Perfeito' como par romântico de Carmo Dalla Vecchia

Um novo personagem promete balançar a trama de "Amor Perfeito", na faixa das 18h da Globo. E o talento cearense marca presença na produção Global. Aos 52 anos, o ator Domingos de Alcântara estreia na novela das seis e escreve um novo momento na carreira artística.

Natural de Fortaleza, Domingos chega às telinhas na pele do músico Romeu Telles. Na história, o artista faz parte da banda do cantor Francisco Alves (Jarbas Homem de Mello) e sua passagem pela cidade de Águas de São Jacinto despertará grandes emoções em Érico, vivido por Carmo Dalla Vecchia.

No passado, Romeu e Érico tiveram um envolvimento amoroso. O reencontro e todos os sentimentos envolvidos na relação dos dois pode mudar os rumos de "Amor Perfeito". Segundo informações divulgadas acerca do roteiro, o segredo deles cairá nas mãos da vilã Gilda (Mariana Ximenes).

Domingos de Alcântara possui trajetória reconhecida no Brasil como figurinista e tem no currículo algumas participações em programas de TV e filmes. Em entrevista, o galã fala do início como ator no Ceará e do desafio de viver um homem gay dos anos 1930 na novela das seis.

Superar tabus de ontem e hoje

"A expectativa da estreia é imensa. Romeu Telles trata de um tema que não é novidade alguma, que é o amor entre dois homens", situa o ator. A primeira participação do personagem acontece neste sábado (8). Para Domingos, uma oportunidade única de construir um importante papel. Contudo, o personagem está inserido em dois lugares incomuns na TV. A faixa de horário das seis e em uma novela de época dos anos 1930", observa o cearense.

Legenda: Romeu Telles (Domingos de Alcântara) e Érico (Carmo Dalla Vecchia) Foto: Manoella Melo/Globo Divulgação

Em outra perspectiva, o fictício músico surge em dois cenários repletos de tabus. Tanto o do período histórico no qual a novela se passa como atualmente. Apresentar essa história, garante, passa muito pela confiança no trio de roteiristas Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. "São poéticos e sensíveis", descreve.

Domingos trabalhou com figurino no mercado publicitário e audiovisual. Fui consultor de estilo e assinou figurinos para o cinema e sirtcons como “A Grande Família” , “Acredita na Peruca”, “A Vila” e "Me Chama de Bruna". Contudo, essa história, avisa, começou como ator em Fortaleza.

Talento vem de casa

Mesmo com o histórico de tantos trabalhos para TV e cinema, vale dizer que a primeira profissão de Domingos é atuar. A carreira, detalha, começou aos oito anos. Em Fortaleza, participou de peças teatrais infantis (como a ficção "Robob — o Robô Que Queria Ser Gente") e gravou novelas para TV Educativa (atual TV Ceará).

A verve cultural e a intimidade com a dramaturgia está no sangue da família. Domingos Alcântara é filho de Glice Sales Alcântara e José Domingos Alcântara. Também poetisa, Glice Sales fez radionovelas, comerciais, montou peças para adultos e crianças.

Legenda: Viver o músico Romeu Telles chega como um dos grandes desafios na carreira do ator cearense Foto: Lúcio Luna

Fez parte da geração que implementou a televisão no Ceará, sendo contemporânea de nomes como Emiliano Queiroz, Aderbal Freire Filho e Haroldo Serra. Reconhecido pela atuação na publicidade e escrita de roteiros, o pai, José Domingos, consta entre as referências do rádio cearense.

Atuar sempre esteve perto

Toda essa carga e bagagem, de respirar e viver intensamente o meio artístico acompanhou a trajetória do cearense. No teatro carioca teve passagem pela Cia. de Ópera Seca, sob a direção de Gerald Thomas e pela Cia dos Atores de Henrique Diaz.

"Fui me distanciando e me concentrando no figurino, o qual foi o que mais me ocupou. Mas, nunca deixei de atuar", conta o entrevistado. Assim, a arte de interpretar sempre esteve próxima e rendeu diversos projetos.

A lista de papeis inclui produções cinematográficas como "Bela Donna" (1998), "Beijo de Sal" (2007) e "O Fim e os Meios" (2015). Na TV, destaca-se a série da Fox Premium, "Me Chama de Bruna" (2016), e os sitcons "Vai que Cola" e "A Vila", ambos do canal Multishow.

Legenda: Estreante em novelas, Domingos de Alcântara começou carreira no teatro cearense e já ele fez papeis no cinema Foto: Lúcio Luna

Em 2022, Domingos Alcântara retomou o foco no campo da atuação. Assim, em janeiro deste ano, veio a oportunidade de estrear em novela Global. Com diferentes plataformas no atual mercado, caso do streaming, a premissa é de que vejamos muito mais do cearense nas telas.

Contudo, o momento é de celebrar a chegada do aguardado Romeu Telles, personagem que tem pela frente um desafio e tanto na televisão brasileira. "Reencontrar o amor aos 50 anos é uma grande história inspiradora", finaliza Domingos Alcântara.