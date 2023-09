QUE NEM TU: Taís Lopes fala sobre convite para Jornal Nacional e sonho de ser bailarina

Apresentadora do novo programa da TV Verdes Mares, “Inspira & Ação: Mares ao Mar”, Taís Lopes ingressou na empresa como estagiária e passou pela reportagem e apresentação dos principais telejornais da emissora.

A cearense chegou a apresentar o Jornal Nacional em 2019, em série de programas comemorativos de 50 anos do telejornal. A notoriedade também gerou proposta de emprego da CNN.

Entrevistada no podcast "Que Nem Tu", do Diário do Nordeste, Taís contou onde estava quando recebeu a notícia do convite para o telejornal e como lidou com a reação do público. "Uma das coisas que mais me impactaram foi a repercussão das pessoas que o meu físico, as minhas características não representavam a mulher cearense", disse.

Apesar da grande trajetória no jornalismo, Taís revelou que não essa era sua primeira opção. Ela conta que se apaixonou pela profissão durante a faculdade, mas, devido à timidez, cogitou não aceitar o convite para o cargo de repórter. O sonho dela era ser bailarina.

Em todos os anos no comando de telejornais, ela precisou lidar com coberturas importantes, como a da pandemia de Covid-19 pela CNN. "Eu passei 8h ao vivo falando sobre isso, e eu cresci muito como profissional", contou.

Entre os assuntos mais delicados que precisou noticiar, está a doença da amiga, a jornalista Marina Alves. "Porque quem não sabe, a Marina é uma das minhas melhores amigas. A gente entrou como voluntária, depois a gente se tornou estagiária. A gente se formou junta e depois entrou praticamente juntas na TV Verdes Mares, no mesmo jornal. A gente tem uma vida inteira como amigas, como colegas de trabalho", contou Taís.