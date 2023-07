'Que Nem Tu': Jurandir Filho, do Cinema com Rapadura, fala sobre impor sotaque do Nordeste na web

O cearense Jurandir Filho se denomina um cientista da cultura pop. Em 2004, lançou ao lado de dois amigos o site Cinema com Rapadura. A ideia era aplicar os conhecimentos de programação que o trio aprendia na faculdade com a paixão pelo cinema, publicando críticas, notícias e perfis sobre a sétima arte de um jeito descomplicado e jovem. Dois anos depois, eles já criaram o Rapadura Cast, um dos primeiros podcasts brasileiro, e já se tornaram uma referência nacional no assunto.

Com quase 20 anos, o Cinema Com Rapadura viu muita gente entrar e sair do projeto, a indústria cinematográfica mudar, os streamings imprimirem novas lógicas de produção e distribuição de séries e filmes e tantos leitores e ouvintes se relacionarem das mais diversas formas com seu conteúdo. E sempre nesse tempo todo, Jurandir Filho estava presente. Nem sempre foi fácil, na verdade, ele confessa que muitas vezes foi muito difícil.

O criador de conteúdo é o entrevistado de Alan Barros e Karine Zaranza do episódio de hoje (13) do Que Nem Tu, podcast do Diário do Nordeste que conta a história de nordestinos que se destacam nas mais diversas áreas. O cearense relembrou a infância, adolescência, o início do projeto, a resistência de ser uma voz com sotaque nordestino para falar de cinema na internet e os desafios de agora.

Jurandir conta que, quando o Cinema com Rapadura surgiu, falando das estreias da semana, dos filmes, com sotaque nosso, nordestino, trazendo informações e opiniões, eles receberam uma série de ataques xenofóbicos.

"Foi na porrada que a gente conseguiu desbravar esse espaço porque realmente a gente escutava muito comentário negativo. E na história do Rapadura a gente fez diversos editoriais. Inclusive, escutar hoje esses podcasts são bem emblemáticos porque a gente apanhou muito no começo", relata.

Apesar disso, nunca passou pela cabeça desistir. Pelo contrário, o cearense foi se dedicando a estudar outras áreas, fazer pós-graduação, cursos em áreas que o time precisaria aprender tanto para escrever quanto impulsionar e comercializar a marca, que já tinha ganho espaço também na mídia tradicional, como uma coluna no Diário do Nordeste.

"Eu sou formado em sistema de informação. Tive que estudar, fazer pós-graduação. Eu tive que aprender muita coisa. Demorou seis, sete anos pra entrar algum trocadinho no Cinema com Rapadura", explica. A demora para viabilizar financeiramente o Rapadura contribuiu para que houvesse uma rotatividade grande de integrantes do time.