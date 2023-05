Quadrilha Junina Babaçu faz apresentação neste domingo (28) em aquecimento para o São João

A Quadrilha Junina Babaçu já começa o aquecimento para o São João neste fim de semana. No próximo domingo (28), o grupo apresenta no Ginásio Aécio de Borba, no Benfica, uma prévia do show "Festança", tema deste ano.

Neste ano, a agremiação destaca as mudanças nos festejos de São João, mesclando a tradição com as influências de outras festas populares. Para além do repertório, as atualizações incluem coreografias, figurinos e elementos cenográficos a partir de referências do Carnaval carioca.

O enredo será contado através da história dos noivos. Um carioca e uma cearense decidem se casar e unir o carnaval e o São João em sua festa de matrimônio.

“A ideia é mostrar que o novo não deixa de perder a essência mesmo se renovando a cada dia. Isso não é diferente com o São João, que ao longo de todos esses anos tem passado por transformações mas que continua enraizado na tradição e cultura popular nordestina”, explica Taywan Ramires, diretor de marketing do grupo.

Nesta apresentação, o grupo mostra um pouco do preparo das mais de 180 pessoas participantes desde o ano passado para a agenda de performances, das quais três acontecem em outros estados do Nordeste.

Serviço

Pré Junino - Quadrilha Junina Babaçu

Domingo (28), às 20h

No Ginásio Aécio de Borba (Rua Paulino Nogueira, 95 - Benfica)

Ingressos: R$ 10

Vendas: 85 98647-7667