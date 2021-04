Profissionais do setor de eventos recebem 1ª parcela de auxílio financeiro do governo do Estado

Os profissionais do Setor de Eventos do Ceará receberam, nesta sexta-feira (30), a primeira parcela do auxílio financeiro dedicado à categoria, anunciado pelo governo do Estado em fevereiro deste ano.

Na primeira parcela, os beneficiários receberam R$500,00 do auxílio em suas contas. A segunda parcela, do mesmo valor, está prevista para ser paga até o dia 31 de maio.

O benefício alcança quase 20 mil beneficiados, o dobro do previsto inicialmente pelo Estado, visando garantir a democratização do acesso ao recurso numa política de proteção social aos trabalhadores do setor cultural e de eventos sociais.

Entre os profissionais atendidos, estão músicos, humoristas, trabalhadores de áreas técnicas, entre outros impactados pela pandemia de Covid-19.

A Secult Ceará alerta para que todas as pessoas cadastradas para receberem o auxílio estejam atentas aos possíveis comunicados da Secretaria para ajuste de dados bancários de pagamentos ainda não efetivados.

Quem pode receber

Conforme a Lei Nº17.386, publicada no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (24), estão habilitados para receber o auxílio:

- Técnicos (Iluminação, Cenotécnico, Som, Figurino, Produção)

- Músicos

- Humoristas;

- Artistas de rua;

- Artistas circenses;

- Cerimonialistas de eventos;

- Fotógrafos de eventos;

- Cinegrafista de eventos;

- Decoradores de Eventos;

- Recepcionistas de eventos.

Não estão aptos a receber o auxílio os profissionais que tenham emprego formal, aqueles que já recebem algum tipo de assistência, como aposentadoria e outros auxílios financeiros (a exceção é o bolsa família) e quem exerce cargos públicos.

Socorro ao setor

O pacote de ações para socorrer o setor de eventos, um pleito antigo das categorias, foi anunciado pelo Governo do Ceará no dia 16 de fevereiro. Além do auxílio financeiro de R$ 1 mil aos profissionais da área, também foi anunciado um edital no valor total de R$ 4 milhões para realização de eventos coorporativos, inseção de taxas e parcelamento de dívidas.

