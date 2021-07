Professora cearense idealiza curso sobre metodologias de criação em arte para travestis

Em parceria com o Lux Espaço de Arte, de São Paulo, a professora cearense Isadora Ravena idealizou o curso "Pensamentos Travestis na Arte Contemporânea", que começa na próxima semana e conta com docentes, pesquisadoras e artistas da área. As inscrições para as aulas, que serão ministradas remotamente, estão abertas até segunda-feira (12).

Formada em Teatro e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade Federal do Ceará (UFC), a travesti e professora propôs o curso com o objetivo de discutir sobre metodologias de criação produzidas por e voltadas para transexuais e travestis. Serão cinco encontros com 2h30 de duração cada.

Isadora Ravena aponta a necessidade de pensar novas formas de produção para este público. "No país que mais mata travestis e transexuais, é de fundamental importância que estejamos atentos para essas vozes inaudíveis ao longo da história", comenta a artista multilinguagem.

"O curso oferece uma análise de obras e artistas travestis que transitam entre linguagens artísticas e testam os limites destas linguagens: audiovisual, cena (teatro, dança, performance), artes visuais", informa Isadora.

Convidadas

A historiadora cearense e artista travesti Sy Gomes é uma das convidadas do curso. Ela participará da terceira aula do módulo, intitulada de "Receita para criar novas espécies". Noá Banoba, travesti cearense, artista multilinguagem e doutoranda em Comunicação também participa dos encontros.

O curso ainda conta com a participação de Linga Acácio, pesquisadora, artista visual, desenhadora gráfica e mestre em Artes pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e Dodi Leal, professora do Centro de Formação em Artes e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Inscrições

As inscrições para o curso "Pensamentos Travestis na Arte Contemporânea" ficam abertas até segunda-feira (12) no site do Lux Espaço de Arte.

O valor da inscrição é R$ 250. No entanto, há dez vagas para uma bolsa de 100% do investimento destinada para pessoas transgênero/travestis e negras e/ou indígenas. É preciso preencher um formulário de solicitação disponível na página do curso.

Serviço

Curso "Pensamentos Travestis na Arte Contemporânea"

Inscrição: site do Lux Espaço de Arte

site do Lux Espaço de Arte Datas do curso: 12, 14, 16, 19 e 21 de Julho de 2021

12, 14, 16, 19 e 21 de Julho de 2021 Horário: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19:00h às 21:30h

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19:00h às 21:30h Carga horária: 5 encontros de 2h30 cada / 12h30 totais

5 encontros de 2h30 cada / 12h30 totais Acesso : plataforma Zoom. (um link será enviado no dia anterior de cada aula)

: plataforma Zoom. (um link será enviado no dia anterior de cada aula) Investimento: R$ 250

R$ 250 Pedido isenção do valor: por meio de formulário