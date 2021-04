Professor e pesquisador Gilmar de Carvalho é homenageado em exposição virtual de livros

Reverenciado sobretudo pelo profundo e abrangente olhar sobre a cultura popular cearense, o professor e pesquisador Gilmar de Carvalho (1949-2021) deixou um extenso legado de trabalhos, parcerias e imersões. Falecido na noite do último sábado (17), segue como um dos maiores nomes do Estado e do Brasil no que toca ao modo de contemplar as pluralidades do fazer artístico e cultural de um povo.

Nesta sexta-feira (23), o mestre será o grande homenageado na primeira edição da Exposição Virtual de Livros, promovida pela Assembleia Legislativa do Ceará por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado (Inesp).

O evento acontece a partir das 19h, via Zoom, em alusão ao Dia Mundial do Livro, festejado na mesma data. O momento de tributo a Gilmar de Carvalho contará com a participação da pesquisadora e curadora de artes visuais Dodora Guimarães e do músico Moacir Bedê.

Pelas Edições Inesp, Gilmar publicou, junto ao fotógrafo Francisco Sousa, a segunda edição do livro "A Grande Arte de Estrigas", em 2019. A obra ganhou os olhos do público durante a comemoração do centenário do artista plástico Estrigas (1919-2014), em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE) e o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc-UFC).

Legenda: Gilmar de Carvalho é um dos maiores nomes da pesquisa sobre a cultura popular no Brasil Foto: Natinho Rodrigues

Abrangência

A Exposição Virtual de Livros é considerada um marco para o Programa Editorial do Instituto, detentor de uma tradição de mais de 32 anos junto à impressão de obras.

Não à toa, a iniciativa reunirá uma série de vídeos que contam um pouco dessa longeva trajetória. As produções serão apresentadas por categoriais editoriais e de forma cronológica.

A ação também abraçará detalhes sobre o Programa Editorial do Inesp, que conta, mais recentemente, com um sistema digital, visando facilitar e ampliar o acesso às publicações do Instituto de forma inovadora, sustentável e inclusiva.

Legenda: Capa da segunda edição do livro publicado por Gilmar de Carvalho e Francisco Sousa pelas Edições Inesp Foto: Divulgação

Para se ter uma ideia, no ano passado o Inesp alcançou um milhão de acessos às publicações digitais, resultado imediato da diversificação das formas de acesso ao acervo. Os títulos são distribuídos de forma gratuita por cartões e cartazes QR Code e pelo cartão/biblioteca digital.

Por meio de um aparelho celular, é possível fazer o download da publicação por meio da leitura do código QR disponível em um cartão ou cartaz impresso. Por sua vez, portando o cartão/biblioteca digital, o conteúdo é compartilhado virtualmente via WhatsApp e/ou e-mail.

Clicando na imagem da obra (ou de vários livros, no caso da biblioteca digital), o usuário faz o download e acessa o material de forma digital. Os interessados podem solicitar o cartão digital por meio do WhatsApp do Inesp, cujo número é (85) 99999-4215.



Serviço

I Exposição Virtual de Livros, promovida pelo Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado (Inesp) em homenagem a Gilmar de Carvalho

Nesta sexta-feira (23), a partir das 19h, por meio da plataforma Zoom neste link. Senha de acesso: 055954. Gratuito.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?