Prefeitura de Fortaleza reabre inscrições para auxílio emergencial destinado ao setor cultural

As inscrições para as vagas remanescentes do programa "Uma Força para a Cultura 2021", da Prefeitura de Fortaleza, iniciaram nesta quinta-feira (22) e seguem até o dia 29 de abril. Restam 1.474 oportunidades. A iniciativa tem como público-alvo profissionais do setor cultural em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica devido à pandemia de Covid-19.

Já aprovada na Câmara Municipal, a medida concede um auxílio emergencial no valor de R$ 200 (R$ 100 por dois meses). Ao todo, 3.729 trabalhadores da cultura que atuam na Capital devem receber o benefício. Destes, 2.255 já foram aprovados no programa.

Conforme a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), o investimento dos cofres públicos será de R$ 745.800.

Inscrições

O cadastro deve ser feito no site do "Uma Força para a Cultura 2021".

Critérios

Ser maior de 18 anos;

Ter renda média mensal igual ou inferior a três salários mínimos;

Apresentar autodeclaração de atuação no setor cultural como atividade principal antes da pandemia;

Comprovar atuação no setor cultural de Fortaleza através de fotos, vídeos ou outro documentos.

Pagamentos anteriores

Entre o dia 30 de março a 8 de abril, no primeiro prazo de revalidação cadastral, 1.272 profissionais do setor cultural foram aprovados. O pagamento da 1ª parcela do programa para este lote iniciou na última sexta-feira (16).

Já na prorrogação do período de revalidação cadastral, de 9 a 14 de abril, foram contemplados 983 profissionais. Os solicitantes que tiveram a revalidação aprovada seguem para tramitação do pagamento do benefício, assegura a Secultfor.