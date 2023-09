Pinacoteca do Ceará tem programação gratuita de exposições e atividades infantis no feriadão

Quem busca opções de lazer para toda a família no feriadão em Fortaleza encontra de quinta-feira (7) a domingo (10), uma série de atividades gratuitas na Pinacoteca do Ceará. Localizado no Centro da Cidade, o museu segue com quatro exposições abertas à visitação e oferece, ainda, ações voltadas para o público infantil. O equipamento funciona de quinta a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos, das 10h às 18 horas.

A exposição “Bonito pra Chover”, é formada por três mostras: “Se arar”, realizada por um coletivo de artistas cearenses; “Amar se aprende amando”, do pintor e desenhista Antonio Bandeira; e “No lápis da vida não tem borracha”, que celebra a obra do artista plástico Aldemir Martins.

Já “Chico da Silva e a Escola do Pirambu”, relembra a trajetória do artista acreano radicado no Ceará e de expoentes do movimento criado por ele no Pirambu, como Babá, Claudionor, Ivan, Garcia e Chica da Silva, filha de Chico. A exposição conta com 148 obras de acervos cedidas pelo Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (UFC), pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio) e por colecionadores de diversos lugares do País.

A Pinacoteca também oferece visitas mediadas, por meio do programa “Percursos Entrelaçados”, das 16h às 17 horas. No feriadão, a primeira visita ocorre na quinta, 7, na mostra “Chico da Silva e a Escola do Pirambu”, com acessibilidade em Libras. A segunda será no sábado, 9, na exposição “Se Arar”. As inscrições são feitas por ordem de chegada.

Programação para crianças

No domingo (10), a Pinacoteca oferece atividades voltadas para os pequenos. Das 11h às 12 horas, há a visita mediada “Bonitinho pra Chover na Floresta do Chico”, que explora as exposições do museu de forma adaptada à linguagem infantil.

Já durante a tarde, das 15h às 16 horas, o espaço recebe a ação “Ateliê criança cria: pinturas fantásticas”, com o intuito de incentivar as crianças e suas famílias a experimentarem, de forma lúdica, atividades sensoriais mediadas pelas obras.

SERVIÇO

Feriadão na Pinacoteca do Ceará

Endereço: Rua 24 de Maio, Praça da Estação, Centro - Fortaleza

Horário de funcionamento: Quinta a sábado, das 12h às 20 horas, e domingo, das 10h às 18 horas

Instagram: @pinacotecadoceara