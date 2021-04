Oscar 2021: confira lista completa dos vencedores da cerimônia do cinema

A 93ª edição do Oscar foi realizada na noite do domingo (25), no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em uma festa mais discreta do que o usual, por conta dos protocolos de segurança contra a Covid-19, a premiação destacou a importância de 'Nomadland', produção escolhida como 'Melhor Filme'.

Entretanto, este não foi o único ponto alto da noite. Entre eles, estiveram a subida de Chloé Zhao ao palco da premiação, no qual ela agradeceu pela oportunidade e pela importância deste momento para outras cineastas.

Zhao ficou para a história da celebração da Academia como a segunda mulher da história a receber a estatueta de 'Melhor Direção'.

Além disso, o discurso de Yuh-Jung Youn ganhou destaque nas redes sociais, ressaltando que a atriz brincou até mesmo com Brad Pitt ao receber o prêmio de 'Melhor Atriz Coadjuvante' em 'Minari'.

Veja a lista completa dos vencedores:

Melhor Roteiro Original

'Bela Vingança'

Melhor Roteiro Adaptado

'Meu Pai'

Melhor Filme Internacional

'Another Round'

Melhor Ator Coadjuvante

Daniel Kaluuya

Maquiagem e Cabelo

'A Voz Suprema do Blues'

Melhor Figurino

'A Voz Suprema do Blues'

Melhor Direção

Chloe Zhao

Melhor Mixagem de Som

'O Som do Silêncio

Melhor Curta-Metragem em Live Action

'Two Distant Strangers'

Melhor Curta de Animação

'Se Algo Acontecer, Te Amo'

Melhor Animação

'Soul'

Melhor Documentário de Curta-Metragem

'Collete'

Melhor Documentário

'My Octopus Teacher'

Efeitos Visuais

'Tenet'

Melhor Atriz Coadjuvante

Yuh-Jung Youn

Melhor Direção de Arte

'Mank'

Fotografia

'Mank'

Melhor Montagem

'O Som do Silêncio'

Melhor Trilha Sonora

'Soul'

Melhor Canção Original

'Fight For You'

Melhor Filme

'Nomadland'

Melhor Atriz

Frances McDormand

Melhor Ator

Anthony Hopkins