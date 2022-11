Novos atores no palco: temporada de espetáculos no TJA encerra curso de formação de teatro

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe neste fim de semana uma temporada de espetáculos que marca a estreia dos novos atores formados no Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT). De sexta-feira (18) a domingo (20), os alunos das três turmas de 2022 e diretores apresentam ‘Caligrafias’, ‘Portal’ e ‘Segunda Classe’.

Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia e podem ser comprados antecipadamente pelo site ou na bilheteria do Theatro.

‘Caligrafias’ abre a temporada, na sexta, com exibições às 17h30 e às 19h. Sob direção de Joca Andrade, o espetáculo foi concebido de forma coletiva, a partir do diálogo das vivências pessoais e coletivas de cada integrante da turma da Tarde. Assim, são exibidas diversas histórias fragmentadas em que os personagens compartilham um sentimento em comum.

Esse sentimento, contudo, só vai ser relevado na exibição, de acordo com o contador e aluno concludente Cláudio Emanuell Oliveira. “É um espetáculo feito com muito cuidado, que espera tocar o coração das pessoas com a nossa poética, o público certamente vai sair pensativo”.

Legenda: Histórias fragmentadas compõem o espetáculo 'Caligrafias' Foto: Tim Oliveira

Aos 42 anos, Cláudio se forma na turma e afirma que o teatro o ajudou bastante com a comunicação com os clientes e ainda com a desenvoltura na comunicação.

Cláudio Emanuell Oliveira contador “Foi uma experiência muito forte, você sai outra pessoa, porque tem contato com realidades muito diferentes, pessoas de todas as classes sociais, de várias idades. Com o curso, você começa a entender o mundo de outra forma”.

Teatro que transforma

Já no sábado, às 18h e às 20h, é a vez da turma da Manhã apresentar ‘Portal’. Dirigido por Juliana Veras, o espetáculo promete ser “o mais show de suas vidas” e vai questionar o preço de se opor ao que se põe, os limites de um corpo, a quem pertencem as escolhas. “Depois de atravessarem o Portal, vocês nunca mais serão os mesmos”, é o que diz a sinopse.

Legenda: 'Portal' será exibido no sábado, sob direção de Juliana Veras Foto: Divulgação

Por sua vez, a turma da Noite sobe ao palco com a montagem ‘Segunda Classe’ no domingo, às 18h e às 20h. O também concludente e estrategista do Nubank, Fabrício Freitas, discute acerca da desvalorização da classe artística por meio da história de um grupo de atores e atrizes que lutam contra um grupo empresarial que quer construir um shopping center no único espaço teatral da cidade.

“A gente quer retratar o fato de os artistas serem sempre desvalorizados, de a arte estar sempre em segundo plano e de os artistas realmente precisarem lutar pra trabalhar, geralmente são mal remunerados. É uma história de resistência”, explica o aluno.

Legenda: 'Segunda Classe' encerra a temporada de espetáculos no TJA Foto: Divulgação

Serviço

Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT): Espetáculos de Conclusão 2022

“Portal” - Turma Manhã / Direção: Juliana Veras

Quando: 19 de novembro (sábado), às 18h e 20h

Local: Palco Principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Vendas antecipadas: Sympla e na bilheteria física do TJA, a partir das 14h (somente no dia da apresentação)

Duração: 50min

Classificação: 14 anos

“Caligrafias” - Turma Tarde / Direção: Joca Andrade

Quando: 18 de novembro (sexta), às 17h30 e 19h

Local: Palco Principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Vendas antecipadas: Sympla e na bilheteria física do TJA, a partir das 14h (somente no dia da apresentação)

Duração: 60min

Classificação: 12 anos

“Segunda Classe” - Turma Noite / Direção: Neidinha Castelo Branco

Quando: 20 de novembro (domingo), às 18h e 20h

Local: Palco Principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Vendas antecipadas: Sympla e na bilheteria física do TJA, a partir das 14h (somente no dia da apresentação)

Duração: 45min

Classificação: 12 anos