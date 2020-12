'Nos encontraremos', diz filha do Paulinho, vocalista do Roupa Nova, ao lamentar morte do pai

A cantora e compositora Twigg usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (15) para homenagear o pai, o músico Paulinho do grupo Roupa Nova, que morreu aos 68 anos na noite de segunda-feira (14).

Com uma imagem com o símbolo de luto, Twigg escreveu: "Meu amor por toda eternidade, nos encontraremos meu pai, porque somos um só, e uma metade, sempre encontra a outra. Que Deus te receba como você merece. Te amo mais que demais."

A publicação tocou familiares, amigos e internautas. Nela, Twigg recebeu comentários dos cantores Naldo Benny e Milton Guedes. "O brilho dele jamais se apagará. Ele trouxe felicidade a nossas vidas", afirmou um seguidor da artista, que seguiu os mesmos passos profissionais do pai.

Roupa Nova é uma banda brasileira de soft rock, mesclando também em seu repertório a influência do Rock, Pop Rock, Pop e MPB. Em setembro deste ano, Paulinho chegou a ser hospitalizado no Complexo Hospitalar de Niterói, no Rio de Janeiro, após receber o diagnóstico positivo da Covid-19. Na época, ele também passou por uma cirurgia de transplante de medula óssea para tratar um linfoma.

Twigg vinha compartilhando uma série de fotos antigas ao lado do pai. Em uma delas, postada há cinco dias, a cantora chamou Paulinho de "guerreiro" e "seu orgulho". Ela não é a única filha que o músico deixa, mas também o baterista Pepê Santos, conhecido após participar do programa musical "SuperStar" (Globo), com a banda Jamz.

Através das redes sociais, o perfil oficial do Roupa Nova compartilhou uma nota de pesar. "As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência múltipla de órgãos após ser acometido pela Covid-19. Paciente decorrente de outras comorbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos. Nossos sinceros agradecimentos a todos que oraram e pediram por ele."

