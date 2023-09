Nonato Luiz e Quarteto Iguaçu realizam noite de música instrumental no Cineteatro São Luiz

As melodias das cordas dão boas vindas a outubro em Fortaleza. Neste domingo (1º), às 18h, o Cineteatro São Luiz recebe o "Concerto Choro dos Arcos". A noite reúne Nonato Luiz (CE) e Quarteto Iguaçu (PR), em reencontro de cearenses que ganharam o mundo com a música.

Violonista, arranjador, intérprete e compositor, Nonato Luiz retorna aos palcos em seu primeiro show na Capital após a pandemia. Ao vilão do mestre cearense, soma-se a arte do Quarteto Iguaçu. Prestes a completar 40 anos de atividade, o grupo reúne dois violinos, um violoncelo, viola de arco e integra a Orquestra Sinfônica do Paraná.

Entre os músicos do quarteto está o violista José Maria Magalhães. Nascido no Ceará e radicado no Paraná, ele é fundador do projeto. Além dele, o time reúne Guilherme Calebe Martin e João Alexandre Stein (violinos) e Romildo Weingartner (violoncelo).

O "Choro dos Arcos" remete tanto aos arcos utilizados pelos instrumentistas de cordas do Quarteto Iguaçu quanto a uma composição de Nonato, gravada nos discos "Choro da Madeira" e no "Choro em Sonata". O repertório da noite inclui outros sucessos na obra de Nonato, como "Ave maria" e o "Choro acadêmico".

Noite para o público

Referência no violão brasileiro, Nonato nasceu em Lavras da Mangabeira. Começou a tocar aos quatro anos e aos 15 já tocava violino em orquestra em Fortaleza. Desde cedo firmou-se como compositor. Suas composições já foram gravadas por violonistas do Brasil, da República Tcheca, dos Estados Unidos, da Inglaterra, China, Argentina, Alemanha, Áustria e França, entre outros.

Legenda: Quarteto Iguaçu Foto: Divulgação

O Quarteto Iguaçu foi fundado em 1984 e atua na divulgação da música erudita. Sua arte passeia pela música popular e por concertos didáticos. O quarteto gravou cinco discos: "Encontro de Gerações" (1995), "Grandes Momentos" (1997), "Minha Poesia, Meu Canto" (2002), "A Janela da Vida" (2003) e "Música de Cena" (2007), além de um álbum dedicado a clássicos do rock, lançado nas plataformas digitais.

"O concerto mais recente que fiz em Fortaleza, antes da pandemia, foi o 'Serenatas Brasileiras'. Justamente no Cineteatro São Luiz. Vai ser um reencontro maravilhoso com o palco do São Luiz e com esse amigo querido, José Maria, e os demais integrantes do Quarteto Iguaçu. Todos estão convidados para uma apresentação muito, muito especial", explica Nonato Luiz.

Serviço:

Nonato Luiz e Quarteto Iguaçu. Concerto "Choro dos Arcos". Domingo (1°), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Entrada: R$ 60 inteira e R$ 30 meia. Ingressos online aqui.