No mês da Cultura Popular, Cineteatro São Luiz tem programação em homenagem a Gilmar de Carvalho

Gilmar de Carvalho dedicou-se a registrar as expressões da cultura popular cearense até seus últimos meses de vida, antes de ser acometido pela Covid-19. Não fosse a trajetória interrompida pelo vírus em abril, o pesquisador provavelmente estaria lançando algum livro ou exposição neste mês de agosto, quando se celebra o Dia do Folclore (22) e também seu aniversário (30). Homenageá-lo, como faz o Cineteatro São Luiz a partir deste fim de semana, é uma forma de manter vivo um sólido legado.

Dando início às atividades, o equipamento da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará abrirá uma exposição virtual inédita já neste sábado (14), às 10h. “A Xilogravura do Mestre João Pedro”, cuja curadoria é assinada por Izabel Gurgel e Rodrigo Gadelha, revisita as obras do xilogravurista que, desde muito cedo, foi acolhido por Gilmar.

Legenda: João Pedro do Juazeiro exibe xilogravura de Gilmar de Carvalho Foto: Guilherme Silva

“Em 1998, fiz as primeiras gravuras para ilustrar os meus cordéis e ele foi quem me apoiou, divulgou todo meu trabalho, proporcionou toda sustentabilidade… Levou para fora do país, para Alemanha, França. Ele era o pai da nossa cultura. Meu padrinho Ciço criou a cultura popular e o professor Gilmar foi quem propagou para o País e para o mundo”, contou João Pedro ao Diário do Nordeste.

Audiovisual e dramaturgia

Um documentário produzido pela TV Unifor - Universidade de Fortaleza -, da Fundação Edson Queiroz, também resgatará um pouco da história daquele que era considerado a própria memória da cultura cearense.

A exibição do filme “Gilmar”, com roteiro, produção e direção de Larissa Estevam e Raul Felipe e direção geral de Max Eluard, acontece no dia 24, no canal do YouTube do Cineteatro.

Legenda: Cena do filme "Gilmar", produzido pela TV Unifor

Após a transmissão, terá início a live “Viva Gilmar”, uma conversa e uma celebração de amigos à vida e à atuação do professor em diferentes campos artísticos e culturais.

O momento será mediado pela jornalista Izabel Gurgel e contará com a participação do Secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, da curadora e artista visual, Dodora Guimarães, e da professora Elba Frota Ramalho. A atividade terá acessibilidade em libras.

Legenda: Gilmar ajudou a mapear expressões da cultura cearense e hoje é reverenciado pelos mestres Foto: Guilherme Silva

A programação encerra no dia 28, homenageando outra faceta do pesquisador: sua contribuição para o teatro. Às 18h haverá a estreia de uma edição especial do “Primeira Versão”, uma interpretação do texto "O Dia Em Que Vaiaram o Sol na Praça do Ferreira”, de Gilmar de Carvalho.

Larissa Gomes, Sol Moufer, Gyl Giffony e Felipe de Paula integram o elenco; Andreia Pires assume a direção. Na sequência da leitura dramática, terá início uma live com dramaturgos sobre a peça interpretada. Andréia Pires, Ricardo Guilherme e Magela Lima participam deste momento.

Além disso, durante todo o mês o Cineteatro realizará postagens em suas mídias sociais em homenagem ao legado de Gilmar de Carvalho. Em uma ação conjunta com a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE), o público será convidado a participar gravando vídeos com leituras de textos do professor.

Serviço

Programação “Viva Gilmar, Viva a Cultura Popular”

Dia 14/8, às 10h

[Exposição] “A Xilogravura do Mestre João Pedro”

➜ Onde: Site do Cineteatro São Luiz



Dia 24/8

Às 17h [Exibição Especial | Cinema] “GILMAR”

Às 18h [Live] "Viva Gilmar" - bate-papo ao vivo com o secretário Fabiano Piúba, a curadora Dodora Guimarães, a professora Elba Frota Ramalho e mediação de Izabel Gurgel

Acessibilidade: Intérprete de Libras

Onde: no site e no canal do YouTube do Cineteatro São Luiz

Dia 28/8

Às 17h [Primeira Versão Especial] "O Dia Em Que Vaiaram o Sol na Praça do Ferreira” - texto de Gilmar De Carvalho, direção de Andréia Pires

Após a exibição do Primeira Versão Especial - [Live] Conversa ao vivo com dramaturgos sobre a peça "O dia em que vaiaram o sol na Praça do Ferreira" de Gilmar de Carvalho, com Andréia Pires, Ricardo Guilherme e mediação de Magela Lima

Onde: no site e no canal do YouTube do Cineteatro São Luiz

