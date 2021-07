No Dia Mundial do Rock, relembre 10 grandes shows realizados em Fortaleza

Punk, heavy metal, pop rock, new wave... Ao longo das décadas, inúmeros artistas e vertentes do rock marcaram presença em terras alencarinas. Distante do eixo Sul-Sudeste que concentra historicamente a agenda de shows no País, Fortaleza sediou apresentações que permanecem na memória dos apaixonados pelo som elétrico.

No meio desse caminho, alguns eventos não chegaram a ser realizados. Porém, nada afasta a animação dos fãs quando alguma banda ou artista é anunciada. Na data escolhida como "Dia do Rock", recordamos eventos que fizeram história.

Iron Maiden

Legenda: Bruce Dickinson mandando o famoso grito "Scream For Me Fortaleza" Foto: Bruno Gomes

Há cinco anos, um sonho (quase) impossível tornava-se realidade. O Iron Maiden desembarcava em maio de 2016 para realizar um concerto histórico para mais de 25 mil pessoas na Arena Castelão.

A passagem da "Donzela de Ferro" pelo Ceará veio após intensa movimentação dos fãs nas redes sociais. Antes da atração principal, o público esquentou com os shows de Raven Age (banda do filho do Steve Harris) e o respeitado Anthrax. Considerada uma das maiores bandas do estilo, o Iron Maiden tocou hits como "The trooper", "Powerslave" e "The number of the beast".

O show ficou imortalizado na história do grupo. Dois anos depois, a versão ao vivo de "Fear of the Dark", gravada em Fortaleza, foi inserida no set do DVD oficial “The Book Of Souls: Live Chapter”.

Ceará Music

Ícone dos anos 2000, o Ceará Music figura na lista por todo o "conjunto da obra". Por uma década, o evento colocou o Estado na rota dos grandes festivais de música do Brasil.

Além de medalhões como Paralamas do Sucesso, Frejat, Skank e Biquini Cavadão (cujo show no Ceará foi transformado em DVD oficial), a nova cena brazuka também deu as caras por aqui.

É o caso de Charlie Brown Junior, Los Hermanos, Pitty, CPM 22, Rappa, Fresno, entre outros. As atrações estrangeiras também foram destaque nos palcos do Ceará Music. A lista inclui estrelas como Black Eyed Peas, The Cult, Evanescence e Simple Plan .

Napalm Death/Canibal Corpse

Nem o mais cético banger forjado nos anos 1990 imaginaria ver Napalm Death tocar num shopping. Rolou demais. Em 2018, os ingleses colaram em Fortaleza na companhia do Cannibal Corpse (EUA) e a dobradinha rendeu uma noite daquelas.

Outros nomes de destaque na cena de metal extremo estiveram na capital ao longo das décadas. Rotting Crhist (1998), Possessed (2013), Obituary (2015), Deicide (2017), Marduk (2010) e Incantation (2003), entre outras bandas.

Legião Urbana

Legenda: Diário do Nordeste 14/03/1988

17 de março de 1985 e a Legião Urbana estreava nos palcos de Fortaleza. A aguardada noite teve como cenário o Ginásio Paulo Sarasate. Anos antes, no mesmo lugar, a turma do Barão Vermelho teve problemas com a plateia local.

Durante a coletiva de imprensa, segundo reportagem do Diário do Nordeste escrita por Walter Coe, apenas Renato Russo (1960-1996) mostrou-se mais disposto a falar. O guitarrista Dado Villa-Lobos não compareceu por conta de compromissos particulares. Marcelo Bonfá aproveitou para surfar (a praia destino não foi citada) e Renato Rocha (1961-2015) preferiu o silêncio.

"Sempre puxamos para o romântico, mas as pessoas insistem no lado político. Só acho que para cada, 'Que País é este', escrevemos vinte 'índios', 'Andréa Doria' e 'Tempo Perdido", declarou Russo.

Por conta de voôs cancelados no antigo Aeroporto Pinto Martins, o quarteto só deixou Fortaleza na tarde do dia seguinte ao show. Em 27/10/1990, a Legião Urbana voltaria ao mesmo Ginásio Paulo Sarasate, naquele que foi, segundo relato da imprensa, "o show mais caro ano".

Motorhead

Entre 2008 e 2009, uma considerável lista de atrações estrangeiras desembarcou na cidade. Os alemães do Gamma Ray, Halloween, Kreator e Destruction marcaram presença. Adicione também Bad Religion, The Offspring, Blaze Bayley, The Cult, Blaze Bayley e Nightwish.

Desse período, vale destacar a apresentação do Motorhead. Pedra fundamental na proximidade entre punk e metal, o trio liderado por Lemmy Kilmister (1945-2015) fez uma noite histórica. Á época, o evento foi considerado o marco que colocou Fortaleza na rota dos shows internacionais.

Elton John

Legenda: Elton John: carisma e hits ao piano Foto: Pompeu Vasconcelos

Em 26 de fevereiro de 2014, sir Elton John veio ao Ceará com o espetáculo "Follow The Yellow Brick Road". Com mais de meio século de carreira, o inglês notificou-se como um artista que transitou por diferentes períodos do mercado musical.

O produtor e cantor britânico é popular não só por conta de baladas radiofônicas como "Nikita" e “Sacrifice”. Sir Elton é dono de uma brilhante lista de rocks consagrados ao longo dos anos 1970. “Rocket Man", “The Bitch Is Back”, "Crocodile Rock" e "The Cage" são alguns exemplos.

Ratos de Porão

Legenda: Ratos pela primeira vez na cidade Foto: Diário do Nordeste 19/11/1994

"Fortaleza recebe hoje uma verdadeira lenda viva da cultura rock underground brasileira", assim começa a manchete que anuncia o primeiro show do RDP na cidade.

O Ratos já tinha 13 anos de estrada e a formação contava com João Gordo (voz), Jão (guitarra), Rafael (baixo) e Boka (bateria). O quarteto cearense G.S.Truds realizou o show de abertura.

Paul McCartney

Um Beatle em Fortaleza! Em maio de 2013, sir Paul McCartney soltou um "Vamos botar boneco!" e cantou para cerca de 50 mil pessoas na Arena Castelão. Como o Estádio ainda passava por reformas da Copa do Mundo 2014, houve filas e desconforto no acesso do público.

Mas, nada que impedisse o brilho no olhos das gerações de roqueiros presentes. Além da brilhante carreira solo, o set list de Macca concentrou forças nos clássicos do Beatles como "Eight days a week", "Blackbird", "Something", "Get back" e "Yesterday".

Chuck Berry

Legenda: Chuck Berry tinha 82 anos quando tocou em Fortaleza Foto: Saulo Raphael

Ícone do rock e uma das mentes responsáveis pela criação deste gênero musical, Chuck Berry realizou uma única apresentação em Fortaleza. Em 22 de agosto de 2009, o veterano subiu ao palco do extinto Siará Hall.

Chuck tinha 82 anos e continuava na ativa. Após três apresentações pelo Brasil (São Paulo, Porto ALegre e Belo Horizonte), a capital encerrava a turnê do gutarrista norte-americano.

A noite foi marcada por um conserto de rock em seu estado mais bruto. Apenas guitarra, piano, baixo e bateria. Sem falar, claro, no carisma de Chuck e seus hinos "Johnny B. Goode", "Roll Over Beethoven" e "Maybellene".

Nina Hagen

Legenda: Nina Hagen: "Garota de Berlim" causando comoção Foto: Diário do Nordeste 21/09/1985 Cid Barbosa

Em 21 de setembro de 1985, Fortaleza foi palco da eterna "Garota de Berlim". Sinônimo de sucesso na segunda metade dos anos 1980, Nina Hagen unia sonoridade pós-punk, perfomance e muito colorido. A artista alemã foi um dos nomes que se apresentaram na primeira edição do Rock in Rio, realizada em fevereiro daquele mesmo ano.

A cantora realizou apresentação no Ginásio Paulo Sarasate. "Também chamada de 'rainha esotérica do rock', Nina Hagen é bastante mística, misturando seres extraterrestres, disco voador, contatos com seres de outros planetas, fazendo e falando de tudo, mas mantendo a privacidade intocável", resumiu publicação do Diário do Nordeste.

"Nina Hagen, terá mordomias idênticas as que receberam o Grupo Menudo quando estiveram em Fortaleza no início do ano", detalhou matéria assinada por Nina Freitas. A cantora veio ao Brasil acompanhada de sua banda, da filha Kosma Shiva e da babá húngara (as matérias da época não identificam o nome da funcionária). Além da suíte presidencial, 40 apartamentos foram reservados para abrigar a equipe de 60 pessoas.