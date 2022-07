Música 'Wishing on a Star' marcou o caso Daniella Perez há 30 anos: 'Música linda que ficou triste'

Três décadas depois, o caso Daniella Perez (1970-1992) retorna ao debate. A partir da série "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez", um novo público pode conhecer detalhes do crime que parou o Brasil no início dos anos 1990. Para quem, à época, acompanhou a tragédia, uma música que tomou as rádios segue viva na memória.

Estrela em ascensão, a jovem de 22 anos era um dos destaques da novela "De Corpo e Alma" (1992). Tradição nas produções da Rede Globo, os discos com as trilhas "nacional" e "internacional" reuniam as canções que embalavam a trama. O sucesso de Yasmin, personagem imortalizado por Daniella, acompanhava o êxito de "Wishing on a Star" nas rádios.

Contudo, a regravação de um hit da soul music norte-americana ultrapassou o campo da teledramaturgia. A obra emoldurou o triste momento e segue viva na memória dos fãs. Muito antes da HBO resgatar estes acontecimentos, inúmeros brasileiros já escreviam mensagens na conta de YouTube do grupo The Cover Girls.

Boa parte dos depoimentos reafirma como essa música capturou a comoção popular em torno de Daniella Perez. Gravada originalmente nos anos 1970, o material ganhou vida em outras vozes no correr das décadas. Além das The Cover Girls, nomes como Beyoncé, Seal e Jay-Z fizeram versões particulares da faixa.

Origem de Wishing on a Star

Escrita por Glória Perez, "De Corpo e Alma" foi ao ar em agosto de 1992 e tinha como abordagem central o transplante e doação de órgãos. Contudo, outros assuntos faziam parte desse universo. Tinha desde o núcleo do "Clube das Mulheres" (que discutia garotos de programa e a relação de mulheres mais velhas com homens jovens) até um gótico interpretado por Eri Johnson.

Para embalar estas histórias inusitadas, as trilhas musicais da novela passeavam por ritmos que iam do reggae, synth-pop e euro house. Da turma de artistas estrangeiros tinham nomes como Elton John (“The One”), Red Hot Chilli Peppers (“Under The Bridge”), Simply Red (“For Your Babies”) e Tori Amos (“Crucify”).

Escrita e composta por Billie Rae Calvin (1949-2007), "Wishing on a Star" reúne elementos de soul music e R&B. Integrante da The Undisputed Truth, grupo de funk psicodélico apadrinhado pelo ícone da gravadora Motown, o produtor Norman Whitfield (1940-2008).

Com o The Undisputed Truth em baixa no mercado, Whitfield passou a trabalhar na ciração de um novo grupo. Para emplacar a banda Rose Royce, o idealizador recorreu ao talento de Billie Rae Calvin. Em 1978, "Wishing on a Star" foi lançada e ganhou vida na voz da vocalista Gwen Dickey.

Despedida de Daniella Perez

A versão que ganhou os lares brasileiros foi gravada em 1992, pelo trio The Cover Girls. A balada que fala de uma dor de cotovelo foi repaginada, ganhando arranjos mais eletrônicos. Com o avanço da novela, a canção dominou as rádios e funcionava como um reflexo do sucesso da atriz naquele instante.

No final dos anos 1990, "Wishing on a Star" voltaria ao cenário com o feat entre Jay-Z e Gwen Dickey. Seal também contribuiu com elogiada interpretação da balada e Beyoncé emprestou sua voz para o hit em 2008. Em 2022, a aura da composição foi resgatada pela cantora Tyra Levone.

