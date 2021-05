Museu da Fotografia Fortaleza realiza duas exposições sobre moda em shopping

Uma viagem pelo túnel do tempo da moda toma conta do shopping RioMar até o fim de maio. Com curadoria do Museu da Fotografia Fortaleza, o shopping recebe duas exposições sobre o relato fotográfico da moda até os dias de hoje.

A exposição "Street Style" apresenta 11 fotografias de Léo Faria, as quais propõe um diálogo entre a moda e a rua. As imagens mostram pessoas próximas do real, se distanciando dos registros tradicionais do meio da moda.

As fotografias transmitem empatia e identificação com as vestimentas, evidenciando a moda como feita para todos. Léo Farias foi um dos precursores da fotografia Street Style no Brasil e registra há anos as principais semanas de moda do mundo.

"A gente tem essa fotografia de moda onde as pessoas foram fotografas andando na rua despercebidas. O shopping também é um lugar onde pode haver o street style. A ideia foi levar essa exposição para mostrar para o público essa vertente da fotografia, esse trabalho do Léo Faria, e fazer essa conexão entre as passagens", explica o produtor cultural do Museu da Fotografia Tomaz Maranhão.

Uma perspectiva histórica da moda também faz parte da ação do museu em parceria com o RioMar na mostra "Grandes Olhares". Com 16 imagens, a exposição transporta o público para uma viagem da fotografia clássica à pós-moderna, com registros da alta moda.

Tomáz Maranhão diretor cultural A moda somos nós e a importância da fotografia é registrar essa diversidade.

"Grandes Olhares" apresenta a transformação da moda ao longo dos anos. Ela é um relato fotográfico da moda durante o tempo dos fotógrafos Antônio Guerreiro, Bob Wolfenson, Evandro Teixeira, Richard Avedon, Milton H Greene, Irmãos Vargas e Galba Sandras.

"A gente fez a seleção pensando em dois ambientes, trazendo duas vertentes da fotografia. Um deles a fotografia mais histórica que é a Grandes Olhares, onde a gente tem fotografias desde 1926 e a outra foi a Street Style trazendo uma programação mais moderna, uma abordagem sobre a fotografia de rua que vem surgindo e que vem se amplificando no meio a sociedade", completa o produtor cultural.

Serviço

Mostras "Grandes Olhares" e "Street Style"

Até 31 de maio, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, no shopping RioMar (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Gratuito.