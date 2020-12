Mulher-Maravilha ganhará mais um filme com Gal Gadot para fechar trilogia nos cinemas

A franquia "Mulher-Maravilha" vai ganhar um terceiro filme nos cinemas. A informação foi confirmada pela Warner Bros., que disse ainda que a atriz Gal Gadot e a diretora Patty Jenkins voltarão a estar à frente dos trabalhos.

"Enquanto fãs ao redor do mundo continuam a abraçar Diana Prince, o que levou a um forte lançamento no fim de semana de estreia de 'Mulher-Maravilha 1984', estamos empolgados em poder continuar sua história com nossas Mulheres-Maravilha da vida real, Gal e Patty, que retornarão concluir a trilogia planejada há muito tempo", disse o executivo da empresa, Toby Emmerich.

O anúncio foi feito logo após o segundo filme, "Mulher-Maravilha 1984", ter estreado com números positivos. A ideia é que o próximo filme tenha um lançamento tradicional nos cinemas – nos Estados Unidos, a continuação entrou no serviço de streaming HBO Max ao mesmo tempo que em algumas salas.

Mesmo que parte do público tenha assistido ao filme de casa, a bilheteria ainda foi boa para tempos de Covid-19, com US$ 16,7 milhões (R$ 87,6 milhões) em arrecadação nos Estados Unidos. Com isso, o filme teve o melhor fim de semana de estreia desde o começo da pandemia.

"'Mulher Maravilha 1984' quebrou recordes e superou nossas expectativas em todas as nossas principais visualizações e métricas de assinantes nas primeiras 24 horas de serviço, e o interesse e o impulso que estamos vendo indicam que isso provavelmente continuará além do fim de semana", disse o chefe de negócios diretos ao consumidor da WarnerMedia, Andy Forssell. "Durante esses tempos muito difíceis, foi bom dar às famílias a opção de desfrutar deste filme edificante em casa, onde assistir ao cinema não era uma opção."

Ainda não se sabe muito sobre o capítulo final da trilogia "Mulher-Maravilha" nos cinemas. Tanto Gadot quanto Jenkins devem estar envolvidas no filme "Cleopatra", sobre a rainha do Egito. A atriz também deve ser vista na versão de Zack Snyder de "Liga da Justiça" que entrará na HBO Max em 2021. Já a diretora deve dirigir também o filme "Rogue Squadron", do universo "Star Wars", com previsão de estreia para 2023.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?