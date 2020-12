Mulher-Maravilha loira? Séries e filmes cancelados? Leia curiosidades da personagem nas telas

A primeira tentativa de adaptar Mulher-Maravilha às telas ocorreu em 1967. Naquele momento, a série "Batman" (aquela clássica com Adam West e Burt Ward) liderava os números de audiência entre a criançada. Produtor das aventuras do morcegão, William Dozier (1908-1991) quis explorar ainda mais o filão dos heróis na TV e encomendou um capítulo piloto da heroína. Com apenas quatro minutos de duração, "Wonder Woman: Who's Afraid of Diana Prince?" (1967) trouxe Ellie Wood Walker no papel principal. Sem obter a aprovação de Dozier, a iniciativa foi deixada de lado.

> Mulher-Maravilha 1984 é sequência ambiciosa para uma das maiores heroínas dos quadrinhos

Mas você sabe que Mulher-Maravilha já ganhou diversas versões entre curtas e longas? Confira abaixo algumas das curiosidades:

Versão loira

O telefilme "Wonder Woman" (1974) quis solidificar mais uma vez a personagem no mercado. No entanto, os planos do canal norte-americano ABC ficaram pelo caminho. Ex-tenista profissional, Cathy Lee Crosby foi a escolha da vez.

Legenda: Na versão de Cathy Lee Crosby, a Mulher-Maravilha luta contra o crime internacional usando caratê

A obra não conquistou os chefes da emissora. Além do uniforme diferente das HQs e não ter super poderes, outro fato curioso é que essa é a única versão loira da personagem até hoje.

Série semanal

Em setembro de 1975, finalmente estreava a primeira série semanal de TV dos EUA comandada por uma super. Nada de Diana Prince. Falamos da obra "The Secrets of Isis", estrelada por Joanna Cameron. De olho nessa fatia da programação, a ABC viu que era hora de retomar as ideias de uma "live action" da famosa cria da DC Comics.

Com o brilho de Lynda Carter, "Mulher Maravilha" contou com três temporadas e popularizou a heroína ao redor do mundo. A atriz continua até hoje no coração de inúmeros fãs. O carisma de Lynda Carter marcou presença na série "Supergirl" (2015). Nesse retorno ao universo da DC, ela interpretou Olivia Marsdin, a presidente dos Estados Unidos.

Nos desenhos

Em paralelo, a Mulher Maravilha podia ser vista no desenho animado "Super Amigos" (1973–1985). Shannon Farnon dublou a personagem ao longo de 23 episódios. No correr dos anos, as aventuras da Amazona voltaram a se concentrar no universo dos gibis. Algumas tentativas de retorno da heroína cercaram os corredores da Warner Bros..

No território das animações vale destacar "Liga da Justiça" (2001). Foi ao ar entre os anos de 2001 e 2004 e contou com 52 episódios. Susan Eisenberg, a dubladora, também trabalhou em outros produtos como os games "Injustice: Gods Among Us" (2013) e "Injustice 2" (2017). Já o longa animado "Mulher Maravilha" (2009) trouxe Keri Russell ("Star Wars: A Ascensão Skywalker") no serviço de dublagem.

Recriação nos cinemas

Com a moral de ter desenvolvido "Buffy: A Caça-Vampiros" (1997-2003), o diretor Joss Whedon investiu na recriação da personagem. Reconhecido hoje pelo trabalho nos filmes da Marvel (caso de "The Avengers: Os Vingadores"), Whedon não agradou nas escolhas e o roteiro escrito por ele foi cancelado em 2006. Um ano depois, a Warner deu sinal verde para um projeto ainda mais ambicioso. A ideia era trazer não só a Mulher-Maravilha, mas reunir outros heróis da casa com a famosa Liga da Justiça.

Legenda: Diretor australiano Ryan Unicomb anunciou a realização do documentário "Seven Friends: George Miller's Justice League", que resgata os bastidores do filme da Liga que nunca foi feito

O criador da franquia "Mad Max", George Miller, foi escolhido para tocar a produção. O elenco chegou a ser escolhido, artes conceituais foram criadas e Megan Gale (contratada para viver a Mulher-Maravilha) até fez teste de figurino. "Justice League Mortal" nunca estreou nos cinemas e segue na lista dos filmes cultuados que nunca foram feitos. Megan Gale finalmente teve a oportunidade de trabalhar com Miller na obra-prima "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015).

Curtas e série

As atrizes Maggie Lawson e Rileah Vanderbilt assumiram o manto da Wonder Woman no curtas "A Date with Diana" (2010) e "Wonder Woman" (2013).

Em 2011, outra ideia nasceu e ganhou rapidamente o rumo da gaveta. A TV NBC filmou o piloto de uma série na qual Adrianne Palicki ("Agents of Shield") assumia a titularidade da heroína. Nada feito. No entanto, hoje temos uma curiosidade em torno desse cancelamento.

O ator Pedro Pascal estava no elenco da empreitada fracassada. O mundo deu suas voltas e o chileno pode ser visto atualmente em "Mulher-Maravilha 1984", na pele do supervilão Maxwell Lord.