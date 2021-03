Mostra de fotografia reúne obras da produção cearense contemporânea

A memória da fotografia cearense ganha um novo capítulo a partir desta quarta-feira (31). Criado em 2004, o Painel da Fotografia Cearense Contemporânea recebe obras de 120 fotógrafos em sua primeira atualização desde o surgimento da iniciativa, há 17 anos. Além das fotos, o projeto também abre espaço para novas linguagens artísticas, que estarão disponíveis no site.

A exposição visa documentar a produção cearense recente. O projeto reúne obras antigas, presentes no painel de 2004, e ensaios atuais, realizados nos últimos cinco anos. Esse mapeamento amplia as oportunidades de divulgação do trabalho fotográfico do Estado, sendo capaz de promovê-lo em diferentes meios e cenários, explica a curadora Patrícia Veloso.

“É como se nós estivéssemos de alguma maneira colaborando para a deixar uma memória da fotografia no Ceará. (...) Elas não estão mais restritas a um ambiente geográfico local. Pela internet esses fotógrafos vão ser vistos e apreciados pelos mais diversos públicos nos mais variados lugares do mundo”, afirma.

A plataforma virtual também possibilitou a inserção de novos formatos no projeto, que originalmente era composto exclusivamente por fotografias. Com propostas coletivas ou individuais, o painel expõe ainda vídeos e colagens. “Com essa perspectiva de circular no ambiente virtual foi possível agregar trabalhos com outras linguagens e que a fotografia media de alguma forma”, acrescenta.

Atualização

A intenção de atualizar o painel é antiga. Há cerca de três anos essa versão do projeto vem sendo pensada pela curadoria, mas a consolidação das ideias só foi possível este ano por meio de recursos provenientes da Lei Aldir Blanc. Com a nova roupagem, o projeto recebeu 50 novos fotógrafos em relação ao painel original, de 2004, totalizando 120 nomes.

Para a seleção dos trabalhos, a curadoria recebeu cerca de 230 candidatos. Os trabalhos foram analisados a partir do conjunto da obra. Cada fotógrafo inscreveu dois ensaios, e a curadoria analisou a proposta do trabalho, de modo a compreender como o profissional trilhou seu caminho dentro do projeto e da sua produção fotográfica.

“Todos enviaram ensaios recentes que foram produzidos nos últimos cinco anos. Era uma exigência da convocatória que fossem produções recentes, mesmo que tivesse um trabalho que já vem sendo desenvolvido há mais tempo. Esse trabalho teria que agregar imagens novas nesse momento. A ideia foi recolher trabalhos recentes, mas que não necessariamente precisariam ser inéditos”, conta Patrícia.

O Painel da Fotografia Cearense Contemporânea também apresenta uma seção para homenagear profissionais com trajetórias sólidas na fotografia. São eles: Angela Moraes, Jacques Antunes, Jarbas Oliveira, José Albano, Leomar Sousa, Marcos Guilherme, Maria Rosa, Mauri Melo, Mestre Júlio e Nelson Bezerra.

“A ideia é divulgar e valorizar essa produção local, tornar acessível as imagens desses fotógrafos e fotógrafas, desses artistas que produzem e continuam produzindo fotografias”, completa.

Serviço

Quarta-feira (31), no site.