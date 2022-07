Morre Carlos Negreiros aos 80 anos, líder da Orquestra Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro

O cantor, percussionista e compositor Carlos Negreiros morreu, na noite desta quinta-feira (14), após se apresentar no palco do Teatro Ipanema, no Rio deJaneiro. A informação é do Jornal O Globo. Ele era o único remanescente da formação original da Orquestra Afro-Brasileira, do maestro Abigail Moura.

Carlos Negreiros estava fazendo uma participação especial no show "Uma roda para Moacir Santos", do quarteto da flautista Andrea Ernst Dias. Conforme relato da fotógrafa Andrea Nestrea, que fazia cobertura do show, ele desceu para o camarim, depois de cantar "Kalunga", "Noite de meu bem" e "Ifá". Ele se encontrou com BNegão, que se apresentaria em seguida, acabou tendo um mal súbito e faleceu no local.

Músico seguia na ativa musical

Carlos Negreiros passou a liderar a Orquestra Afro-Brasileira após a morte de seu fundador, o maestro Abigail Moura, em 1970. No ano de 2017, aos 75 anos do grupo, Negreiros organizou a volta aos palcos e o lançamento do primeiro álbum em quase meio século.

Segundo o jornal carioca, o velório de Carlos Negreiros acontece no próprio Teatro Ipanema, nesta sexta-feira, de 10h às 14h.