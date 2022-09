Morre a cantora, atriz e performer cearense Maria Antonia aos 28 anos

Morreu nessa segunda-feira (12) a cantora, atriz e performer Maria Antonia. A artista cearense tinha 28 anos e a informação foi confirmada por meio das redes sociais da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). "Maria Antonia foi uma potência, nos palcos e fora deles", lamentou a instituição via comunicado.

Com talentos reconhecidos em diferentes linguagens culturais, Maria era dona de uma trajetória única e com sua arte, passou a ser considerada uma das grandes revelações da cena cearense dos últimos anos. A carreira começou em 2015 e sua atuação atravessou palcos locais e internacionais.

Em 2016, apresentou-se no Lincoln Center, em Nova Iorque. O currículo inclui participação nos musicais “Avenida Q” (2016) e “Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro” (2019). Atuou ainda na série "Lana&Carol" (2020) e no filme "Cabeça de Nêgo" (2020).

Música e vida

Em 2020, Maria Antonia foi premiada na categoria Melhor Intérprete do III Festival da Música de Fortaleza, com a canção "Se Eu Fosse Eu". No ano seguinte, a cantora trabalhou como apresentadora do Festival. Na ocasião, Maria Antônia interpretou a canção "Mal Necessário" (Mauro Kwitko), imortalizada na voz de Ney Matogrosso.

"Assim como na canção que Maria escolheu cantar, ela é o novo, o antigo, o que não tem tempo. Maria é o que sempre esteve vivo". A Secultfor lamenta profundamente e presta condolências a familiares, amigos e fãs", compartilhou a instituição.

Em abril deste ano, Maria Antonia foi uma das vozes que marcou presença na celebração dos 296 anos de Fortaleza. Nas redes sociais, a morte da jovem artista comoveu a classe artística. Admiradores e colegas de trabalho lamentaram a partida precoce e exaltaram o talento da cearense.

Nomes como Luiza Nobel, Vanick Belchior e o cineasta Déo Cardoso (que dirigiu Maria em "Cabêça de Nego") prestaram solidariedade. "Maria Antônia realmente era talento e potência! Que sua alma siga em paz. Meus sentimentos à família e amigos", escreveu a atriz Karla Karenina. "Perdemos um talento absurdo", afirmou o compositor João Victor Barroso.

Uma das mais importantes atrações voltados a cultura do cinema no Brasil, o Festival For Rainbow lançou comunicado onde afirma que as cores da bandeira LGBTI+ perdem um pouco do tom, mas a voz de Maria continuará ecoando em nossas vidas".

"Maria Antonia com sua voz marcante, que tanto nos impressiona, trouxe uma grande contribuição artística e pessoal para o For Rainbow, sua partida é uma grande perda para a cultura LGBTI+ brasileira", explicou o Festival For Rainbow.