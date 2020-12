Mileide Mihaile testa positivo para Covid-19 e passa Natal isolada no quarto

Após testar positivo para Covid-19, Mileide Mihaile celebrou o Natal isolada em seu quarto. A digital influencer postou fotos de vestido vermelho ao lado de um boneco de Papai Noel. "Meu parceiro de quarto e noite Natalina!", brincou em mensagem no Instagram.

O diagnóstico foi revelado nos stories enquanto ela se preparava para a noite de Natal. "Hoje infelizmente não vou poder cear com a minha família. Sei que muitos fãs estão me perguntando onde estou, os detalhes do Natal. Infelizmente testei positivo para a Covid-19, estou me resguardando. O importante é que estou me sentindo muito bem, estou ssuper assistida, bem cuidada, mas isolada. Então infelizmente nesse Natal vou sentir o amor de longe e pelo vidrinho da minha varanda. Estamos todos bem, vou mandando notícias todos os dias", afirmou.

No domingo (20), Mileide participou de uma festa organizada por Carlinhos Maia na cidade de Penedo, em Alagoas. Carlinhos disse que o evento seguiria os protocolos de segurança exigidos pela Secretaria de Saúde, entretanto, internautas não perdoaram a aglomeração causada pelo humorista.