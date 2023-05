Marina Sena é confirmada no Festival Zepelim, em Fortaleza

A cantora Marina Sena, foi confirmada, na noite desta quinta-feira (25), como uma das atrações do Festival Zepelim, em Fortaleza. Esta será a segunda vez da artista no palco do evento, que acontece nos dias 19 e 20 de agosto, no Marina Park Hotel.

De surpresa, o Festival divulgou a vinda da artista ao Ceará em publicação no Instagram. "Seguramos até o último minuto! A gente já deitou no seu sorriso e todo mundo sabe. Fiquem tranquilos que a nossa musa tá chegando", escreveu.

Line-up completo

O Festival Zepelim divulgou, na noite dessa quarta-feira (24), a programação completa da segunda edição do evento.

Nos últimos dias, a produção do evento já havia confirmado os shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Duda Beat e João Gomes. Ainda não foram divulgadas as atrações de cada dia de festival e nem a ordem de shows.

Veja a lista de atrações completa:

Gilberto Gil

Ney Matogrosso

Baiana System

João Gomes

Xamã

Duda Beat

Nação Zumbi e Academia da Berlinda

Luedji Luna

Rachel Reis

Selvagens à Procura de Lei & O Grilo

Thiago Pantaleão

FBC

Tasha & Tracie

Lamparina

Mateus Fazeno Rock

Makem canta Rita Lee

Mulu

Tropkillaz

Marina Sena

Vendas dos ingressos

A pré-venda de ingressos online abrirá às 20h desta sexta-feira (26), no site Bilheteria Virtual. Esse é o segundo ano do evento em Fortaleza. No ano passado, os shows ocorreram em um só dia, também no Marina Park, com atrações como Luísa Sonza e Baco Exu do Blues.